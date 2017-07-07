В Литве имитируют рабочий день: почему власти не хотят переносить рабочие дни

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ru.DELFI.lt
пятница, 7 июля 2017 г. 15:34
7 июля в Литве имитируют рабочий день. По крайней мере такое впечатление создается, когда видишь, что стало меньше автомобилей на дорогах и людей на улицах. Власть перемен не обещает: рабочие дни между праздниками переносить не будут.
© DELFI / Jokūbas Jarmalavičius

"В пятницу я проснулся позже обычного и думал, что приеду на работу с немного позже. Но только я выехал со двора, понял, что город пуст – будто не 8 ч. утра, а 4 ч.

Одним словом, ни на Калварию, ни на Озо, ни на Гележинё Вилко машин почти не было, на работу я приехал в три раза быстрее, чем обычно. Многие на работу сегодня просто не пошли. Может такое и почаще случаться", – рассказал вильнюсец Мартинас.

По его сведениям, многие люди договорились с работодателем и на работу не пошли, а в госсекторе многие работают в праздничном режиме.

По действующему порядку, если праздничный день выпадает на выходной – праздничный день не переносят.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в конце ноября во время онлайн-конференции на DELFI сказал, что, по его мнению, должны создать возможность для того, чтобы переносили выходные, выпадающие на рабочие дни.

Такой порядок уже действовал в Литве, тогда бывало много длинных выходных, а за рабочие дни, которые были между праздниками и выходными, мы отрабатывали в субботу. Сквернялис сказал, что в такие дни страдает производительность труда.

"Я вижу в этом эффективность. Когда появляется промежуточный день, скажем, пятница, что касается государственного сектора, то работа там имитируется. По сути продукт не создается. Нужно сказать честно, что этот день превращается в выходной на работе. Многие работники берут выходной или отпуск, их не бывает на работе", – сказал Сквернялис.

Однако в новом Трудовом кодексе (ТК) никаких новшеств в этом плане не появилось.

Премьер-министр 7 июля в отпуске, поэтому ситуацию прокомментировала вице-министр социальной защиты и труда Эгле Радишаускене.

"В новом ТК нет положения о переносе дней. Но в нем более гибкие условия для индивидуальных договоренностей, а также в связи с рабочим временем и обязательством работодателя делать все, чтобы работник мог выполнять свои семейные обязательства. Также можно решать и этот вопрос – и правительство призывает делать это – через коллективные соглашения, путем соглашения между работодателей и профсоюзов", – сказала DELFI Радишаускене.

"Если мы говорим о квалифицированных профессионалах, то неважно, что решает государство, когда будет выходной, в пятницу или субботу. Не думаю, что это мешает продуктивности, если рабочий день перенесут на субботу, ведь тогда имитировать работу будут в субботу. Понятно, что суббота не слишком располагающий к труду день. Я думаю, это не имеет влияния, просто нужно предоставить больше свободы самим компаниям решать", – сказал старший экономист Swedbank Нериюс Мачюлис.

По словам Мачюлиса, работники, планируя выходной, распределяют работу так, чтобы сделать все заранее. все больше работы можно выполнить дома, а не на рабочем месте.

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