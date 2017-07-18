В Литве этим летом выросли продажи обогревателей

Такая погода корректирует не только настроение и способ проведения досуга, но и покупательскую корзину. Согласно данным Elektromarkt, один из самых популярных товаров этим летом - обогреватели.
"Для нас неожиданным был рост популярности этого товара в такое время года. С другой стороны, это логично: отопительный сезон завершился в мае, а летнее тепло так до сих пор и не установилось. Естественно, что если солнце не греет, люди ищут другой способ обогрева домов и усадеб", – сказал коммерческий директор Elektromarkt Виталий Тарасевич.
С таким спросом на обогреватели компания столкнулась впервые: "Значит, до сих пор летом не было так холодно, а мы жаловались".
По данным компании, по сравнению с прошлым летом продажи масляных радиаторов выросли на треть, а конвекционных – в 8 раз.
"Если дождливая и холодная погода не отступит, нам придется обращаться к производителям с дополнительными заказами", – сказал Тарасевич.
Однако жители еще не отчаялись и надеются на потепление – все еще покупают вентиляторы, но их продажи не растут, а остаются стабильными.
"Ну, а если не потеплеет, то легче будет дождаться начала отопительного сезона с радиатором под боком", – сказал Тарасевич.