В Литве этим летом выросли продажи обогревателей

Это лето в Литве больше напоминает дождливую осень, чем лето. Зонт в руках появляется намного чаще, чем защитный крем от солнца, а вечера чаще проводят у телевизора, поскольку на сырой террасе коротать вечера неприятно, рука невольно ищет теплый свитер.

Такая погода корректирует не только настроение и способ проведения досуга, но и покупательскую корзину. Согласно данным Elektromarkt, один из самых популярных товаров этим летом - обогреватели.

"Для нас неожиданным был рост популярности этого товара в такое время года. С другой стороны, это логично: отопительный сезон завершился в мае, а летнее тепло так до сих пор и не установилось. Естественно, что если солнце не греет, люди ищут другой способ обогрева домов и усадеб", – сказал коммерческий директор Elektromarkt Виталий Тарасевич.

С таким спросом на обогреватели компания столкнулась впервые: "Значит, до сих пор летом не было так холодно, а мы жаловались".

По данным компании, по сравнению с прошлым летом продажи масляных радиаторов выросли на треть, а конвекционных – в 8 раз.

"Если дождливая и холодная погода не отступит, нам придется обращаться к производителям с дополнительными заказами", – сказал Тарасевич.

Однако жители еще не отчаялись и надеются на потепление – все еще покупают вентиляторы, но их продажи не растут, а остаются стабильными.

"Ну, а если не потеплеет, то легче будет дождаться начала отопительного сезона с радиатором под боком", – сказал Тарасевич.