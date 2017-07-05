В Литве экзамен по родному русскому языку сдали 98% абитуриентов, а по польскому – 99%

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BNS
среда, 5 июля 2017 г. 14:06
Экзамен по польскому родному языку сдали 99,64% абитуриентов, а экзамен по русскому языку, как родному, 98,56%.
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В целом экзамен по польскому языку сдавали 844 выпускника, а по родному русскому 284.

Экзамен по белорусскому языку в этом году сдавали два абитуриента, оба его сдали.

Такие результаты экзаменов на аттестат зрелости по польскому, русскому и белорусскому родным языкам опубликовал Национальный экзаменационный центр.

Высшие оценки экзамена на аттестат зрелости (9-10) баллов по польскому языку получили 30,61% сдававших, а по родному русскому – 25,54%.

BNS
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В Литве экзамен по родному русскому языку сдали 98% абитуриентов, а по польскому – 99% (3)

В Литве экзамен по родному русскому языку сдали 98% абитуриентов, а по польскому – 99%
Экзамен по польскому родному языку сдали 99,64% абитуриентов, а экзамен по русскому языку, как родному, 98,56%.
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