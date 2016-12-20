В Литве активнее борются с порнографией

В Литве проводится больше расследований по поводу продукции порнографического содержания, сообщила во вторник Служба инспектора по журналистской этике, которая провела в этом году 79 таких экспертиз.

Служба, к которой правоохранительные органы обращаются за экспертизой по поводу информации вероятно порнографического содержания, в прошлом году проверила 405 часов аудиовизуальных материалов и более чем 16,9 тыс. фотографий. В 6 случах не было установлено информации порнографического содержания.

В 2015 в рамках досудебных расследований относительно изготовления, хранения и распространения порнографии было проведено 67 экспертиз, в ходе которых было изучено наполовину меньше материалов - 205 часов аудиовизуального содержания и 5,2 тыс. фотографий.

Заключения инспектора по журналистской этике в досудебных расследованиях о хранении и распространении порнографической видео- и аудиопродукции, сексуальной эксплуатации детей являются основанием для рассмотрения уголовных дел в судах.