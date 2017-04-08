В Литве - акция "Тотальный диктант" по русскому языку

Литва впервые присоединилась к образовательной акции "Тотальный диктант" по русскому языку. 8 апреля 2017 года в Литве впервые состоится Тотальный диктант.

Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция, направленная на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку.

Суть акции – добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит в один день по всему миру. Каждый желающий может прийти, написать диктант и проверить уровень своей грамотности.

Текст "Тотального диктанта" каждый год специально для акции создает известный писатель. В этом году автором текста стал Леонид Юзефович.

Участвовать в "Тотальном диктанте" может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. В прошлом году автором диктанта стал детский писатель Андрей Усачев.

Время проведения – 8 апреля, 14.00-15.30.

Ссылка на официальную страницу сайта в Вильнюсе: http://totaldict.ru/vilnyus/.