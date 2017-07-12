В Литве 9000 детей растут без родителей

В настоящее время в Литве без родителей растут больше 9000 детей. Тот факт, что детям своевременно не предоставляют опеку, в будущем сказывается на них, а дети из семей из группы социального риска не знают, что такое семья. Об этом 12 июля говорили на конференции "За безопасную Литву".

По словам эксперта компании "Глобальная семья" Инги Вежявичене, постоянное сотрудничество между неправительственными организациями и мэриями - это путь в сторону благосостояния юных жителей Литвы. А количество детей нуждающихся в опеке и социальном присмотре в разных мэриях разное.

К примеру, в мэрии Укмергского района детей в семьях социального риска больше, чем в мэрии Вильнюсского района, соответственно 465 и 456. В мэрии Шальчининкского района таких детей 275, при этом в районе есть только одно ведомство, предоставляющее социальную опеку.

По словам мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса часть детей в столице не понимают, что такое семья.

"Детям из семей социального риска кажется, что спокойный разговор с родителями вечером за чашкой чаю - это не семья. Для них семья - бесконечные драки и ссоры. Они не видели настоящих семейных отношений", – сказал мэр.

Директор SOS vaikų kaimai Lietuva Людовика Пакалкайте подчеркнула, что инвестиции в детей - одни из самых прибыльных, а дети в новых семьях адаптируются в течение месяца.

"Если страна инвестирует в ребенка 1 евро в раннем его детстве, к окончанию школы получается 10-16 евро. Больше всего детям, растущим без родителей помогают SOS семьи и опекуны, а также сопроводительная опека для тех, кто достиг совершеннолетия. Опекунам часто не хватает знаний и опыта, однако дети в новой семье адаптируются около месяца. В это время некоторые дети не едят или едят только самые простые продукты", – рассказала она.

По словам члена Литовской организации опекунов и усыновителей Зигмаса Гедримаса, важно обратить внимание и на недееспособных.

"99,99% будущих опекунов хотят воспитывать здоровых детей. У нас нет возможности воспитывать и растить детей-инвалидов, поэтому необходимо улучшать условия для таких жителей страны", – сказал он.