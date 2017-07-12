В Литве 9000 детей растут без родителей

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ELTA
среда, 12 июля 2017 г. 15:15
В настоящее время в Литве без родителей растут больше 9000 детей. Тот факт, что детям своевременно не предоставляют опеку, в будущем сказывается на них, а дети из семей из группы социального риска не знают, что такое семья. Об этом 12 июля говорили на конференции "За безопасную Литву".
Lopšelis - darželis "Bitutė"
© DELFI / Rafael Achmedov

По словам эксперта компании "Глобальная семья" Инги Вежявичене, постоянное сотрудничество между неправительственными организациями и мэриями - это путь в сторону благосостояния юных жителей Литвы. А количество детей нуждающихся в опеке и социальном присмотре в разных мэриях разное.

К примеру, в мэрии Укмергского района детей в семьях социального риска больше, чем в мэрии Вильнюсского района, соответственно 465 и 456. В мэрии Шальчининкского района таких детей 275, при этом в районе есть только одно ведомство, предоставляющее социальную опеку.

По словам мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса часть детей в столице не понимают, что такое семья.

"Детям из семей социального риска кажется, что спокойный разговор с родителями вечером за чашкой чаю - это не семья. Для них семья - бесконечные драки и ссоры. Они не видели настоящих семейных отношений", – сказал мэр.

Директор SOS vaikų kaimai Lietuva Людовика Пакалкайте подчеркнула, что инвестиции в детей - одни из самых прибыльных, а дети в новых семьях адаптируются в течение месяца.

"Если страна инвестирует в ребенка 1 евро в раннем его детстве, к окончанию школы получается 10-16 евро. Больше всего детям, растущим без родителей помогают SOS семьи и опекуны, а также сопроводительная опека для тех, кто достиг совершеннолетия. Опекунам часто не хватает знаний и опыта, однако дети в новой семье адаптируются около месяца. В это время некоторые дети не едят или едят только самые простые продукты", – рассказала она.

По словам члена Литовской организации опекунов и усыновителей Зигмаса Гедримаса, важно обратить внимание и на недееспособных.

"99,99% будущих опекунов хотят воспитывать здоровых детей. У нас нет возможности воспитывать и растить детей-инвалидов, поэтому необходимо улучшать условия для таких жителей страны", – сказал он.

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