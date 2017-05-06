В Литве 160 000 человек получают меньше минимальной заработной платы

199,63 евро - таков в среднем заработок "на бумаге", занятых в частном секторе людей, которые зарабатывают меньше минимальной месячной заработной платы (МЗП).

Менее МЗП в марте получили 160 000 человек, каждый десятый работающий по трудовому договору, сообщает СОДРА.

Годовые доходы от заработка важны не только для накапливаемого стажа, но и для подсчета положенных для человека выплат. Выплаты по болезни, по уходу за ребенком, отцовству напрямую зависят от официальной зарплаты.

Если человек получает зарплату, к примеру, 200 евро "на бумаге", то выплата по болезни составила бы 18 евро (если болеешь 5 дней, 3 из которых оплачивает СОДРА), выплата по материнству на два года - 156 евро в месяц "на бумаге".

СОДРА советует: в случае, если вам платят меньше, чем МПЗ, поговорите со своим работодателем, содрой, Государственной налоговой инспекцией или Государственной трудовой инспекцией.