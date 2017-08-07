В литовском лагере юных стрелков - дети с Украины

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BNS
понедельник, 7 августа 2017 г. 18:50
В лагере юных стрелков в Литве принимают группу украинских школьников из семей, пострадавших от войны на Востоке этой страны.

В понедельник украинские дети побывали в МИД Литвы.

Министерство сообщило, что у некоторых их этих детей родители погибли или получили ранения на войне.

Встретившийся с украинскими школьниками вице-министр ИД Дарюс Скусявичюс подчеркнул, что Литва предоставляет и в дальнейшем будет предоставлять помощь жителям Украины, особое внимание и в дальнейшем будет уделяться пострадавшим от войны детям.

Литовский союз стрелков в этом году уже принял в летних лагерях три группы украинских школьников.

Россия в начале 2014 года аннексировала украинский полуостров Крым, в апреле того же года на Востоке Украины началась война между поддерживаемыми Москвой сепаратистами и Вооруженными силами Украины.

За период с того времени литовские учреждения выделили Украине финансовой помощи более чем на 8,5 млн. евро.

BNS
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