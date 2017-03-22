В литовской армии на базе резерва формируется третья бригада

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BNS
среда, 22 марта 2017 г. 13:20
В литовской армии формируется третья бригада, которая будет называться Aukštaitija (историческая область на северо-востоке Литвы) и будет комплектоваться на базе армейского резерва.
© D.Kalikausko nuotr.

В целом бригада будет состоять из 4,5 тыс. военных. В ней также будут служить призывники и профессиональные военные.

"Около 70% бригады будут составлять подготовленные резервисты, в основном они будут объединены в боевые единицы. Все прочие - командующий персонал", - сообщил в среду BNS представитель по связям с общественностью Управления обучения и доктрин литовской армии Нериюс Витас.

К бригаде также будут причислены военные Учебного полка им. Великого гетмана Литвы Йонуша Радзивилы, Школы литовских вооруженных сил при Дивизии им. генерала Стасиста Раштикиса, Центра боевой подготовки им. генерала Адольфаса Раманаусукаса, Военной академии.

"В мирное время мы все будем выполнять те обязанности, которые выполняем сейчас. Но когда будут проходить учения бригады, то мы будем причислены к бригаде", - сказал Н. Витас.

Штаб бригады будет находиться в Вильнюсе, его возглавил командующий Управлением обучения и доктрин, полковник Данас Моцкунас.

Министерство обороны сообщило, что новая бригада была создана "с учетом меняющейся ситуации в Литве, и с целью укрепления оборонных мощностей Литвы".

Командующий армией, генерал-лейтенант Йонас Витаутас Жукас отметил, что при создании бригады стремились адаптировать структуру армии к вызовам сегодняшнего дня.

В четверг на полигоне в Казлу-Руде состоится церемония вручения боевого флага бригады.

В Литве также есть армейские бригады Gelezinis Vilkas ("Железный волк") и Zemaitija ( историческая область на северо-западе Литвы).

В системе Минобороны Литвы сейчас служат около 8,7 тыс. профессиональных военных, около 3 тыс. призывников, 4,7 тыс . военных ополчения (добровольцев) и 2,6 тыс . гражданских лиц.

BNS
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