В литовских университетах закрыто более полусотни программ

В этом году литовским университетам пришлось отказаться от 64 программ, причина - недостаточное количество студентов. Прогнозируется, что этот список пополнится в ближайшее время.

Какие конкретно программы были закрыты, Литовская ассоциация высших школ пока не сообщает, однако DELFI удалось получить некоторую информацию от самих университетов. Некоторые вузы сообщили, что были честны с абитуриентами и, видя упавший спрос на некоторые программы, сразу отказались от приема на них, другие же решили попытать счастье.

С DELFI связался абитуриент Лукас, который сказал, что получил письмо с извещением, что из-за сокращения числа поступающих в этом году набор студентов на программу «Общество, культура и коммуникации» в университете им. Витаутаса Великого осуществляться не будет.

«В группе в социальной сети в фейсбук началась дискуссия, которая породила вопросы: почему за несколько дней до окончания приема документов (19 июля) приходят такие письма? Что делать тем абитуриентам, которые не выбрали другую программу? Абсурд, очередное издевательство над абитуриентами», - оценил ситуацию Лукас.

Однако президент Ассоциации высших школ профессор Панас Жилюкас отмечает, что ассоциация тут ни при чем.

«Условия диктует рынок. Кто-то обвиняет механизм корзины (студента), однако не в этом дело. Просто в этом году выявились две тенденции: намного чаще предпочтение отдается крупным высшим учебным заведениям, некоторые направления обучения обладают большим уровнем доверия», - говорит Р.Жилюкас.

Тем не менее, говорит он, есть и непопулярные направления, хотя программы могут быть «золотыми».

«Просто нет спроса и все. Однозначно, школы делают все, что могут, в этом году они осмелели, и это очень здорово, что моральный аспект важен, они действуют честно, сообщая, поскольку у абитуриентов еще есть время, чтобы подумать о том, куда направить свои предпочтения», - комментирует Р.Жилюкас.

Согласно приказу министра, минимальное число студентов на художественных программах составляет 4, физических, экологических, инженерных - 10, социальных или гуманитарных наук - 15 человек.

По словам Р.Жилюкаса, за границей похожая практика, потому что нигде нет оракулов, способных предсказать, каким будет спрос на те или иные программы.

Однако, отмечает он, вполне возможно, что интереса не была к программам, в которых нуждается государство. Например, он задается вопросом: что делать с не заинтересовавшей студентов программой пожарной безопасности, ведь пожаров от этого меньше не станет.

«64 программы закрыты до завершения приема документов. Те университеты, которые закрыли, поступили ответственно. И мы это приветствуем», - утверждает и проректор вильнюсского технического университета им. Гедиминаса Ромуальдас Клюкас.