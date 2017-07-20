В литовских университетах закрыто более полусотни программ

 (15)
ru.DELFI.lt
четверг, 20 июля 2017 г. 09:20
В этом году литовским университетам пришлось отказаться от 64 программ, причина - недостаточное количество студентов. Прогнозируется, что этот список пополнится в ближайшее время.
Vilniaus universitetas
© DELFI / Andrius Ufartas

Какие конкретно программы были закрыты, Литовская ассоциация высших школ пока не сообщает, однако DELFI удалось получить некоторую информацию от самих университетов. Некоторые вузы сообщили, что были честны с абитуриентами и, видя упавший спрос на некоторые программы, сразу отказались от приема на них, другие же решили попытать счастье.

С DELFI связался абитуриент Лукас, который сказал, что получил письмо с извещением, что из-за сокращения числа поступающих в этом году набор студентов на программу «Общество, культура и коммуникации» в университете им. Витаутаса Великого осуществляться не будет.

«В группе в социальной сети в фейсбук началась дискуссия, которая породила вопросы: почему за несколько дней до окончания приема документов (19 июля) приходят такие письма? Что делать тем абитуриентам, которые не выбрали другую программу? Абсурд, очередное издевательство над абитуриентами», - оценил ситуацию Лукас.

Однако президент Ассоциации высших школ профессор Панас Жилюкас отмечает, что ассоциация тут ни при чем.

«Условия диктует рынок. Кто-то обвиняет механизм корзины (студента), однако не в этом дело. Просто в этом году выявились две тенденции: намного чаще предпочтение отдается крупным высшим учебным заведениям, некоторые направления обучения обладают большим уровнем доверия», - говорит Р.Жилюкас.

Тем не менее, говорит он, есть и непопулярные направления, хотя программы могут быть «золотыми».

«Просто нет спроса и все. Однозначно, школы делают все, что могут, в этом году они осмелели, и это очень здорово, что моральный аспект важен, они действуют честно, сообщая, поскольку у абитуриентов еще есть время, чтобы подумать о том, куда направить свои предпочтения», - комментирует Р.Жилюкас.

Согласно приказу министра, минимальное число студентов на художественных программах составляет 4, физических, экологических, инженерных - 10, социальных или гуманитарных наук - 15 человек.

По словам Р.Жилюкаса, за границей похожая практика, потому что нигде нет оракулов, способных предсказать, каким будет спрос на те или иные программы.

Однако, отмечает он, вполне возможно, что интереса не была к программам, в которых нуждается государство. Например, он задается вопросом: что делать с не заинтересовавшей студентов программой пожарной безопасности, ведь пожаров от этого меньше не станет.

«64 программы закрыты до завершения приема документов. Те университеты, которые закрыли, поступили ответственно. И мы это приветствуем», - утверждает и проректор вильнюсского технического университета им. Гедиминаса Ромуальдас Клюкас.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Карл Бильдт: историю литовских партизан слишком долго скрывали (88)

Карл Бильдт: историю литовских партизан слишком долго скрывали
Известный шведский политик Карл Бильдт говорит, что история боровшихся с советскими оккупантами литовских партизан слишком мало известна другим жителям Европы.

В Вильнюсе будет отмечаться годовщина декларации о непризнании США оккупации стран Балтии (39)

В Вильнюсе будет отмечаться годовщина декларации о непризнании США оккупации стран Балтии
В четверг в Вильнюсе, на площади Вашингтоно (Вашингтонская), состоится праздник, приуроченный к годовщине исторической декларации Самнера Уэллса, которой США не признали оккупацию стран Балтии.

В литовских университетах закрыто более полусотни программ (15)

В литовских университетах закрыто более полусотни программ
В этом году литовским университетам пришлось отказаться от 64 программ, причина - недостаточное количество студентов. Прогнозируется, что этот список пополнится в ближайшее время.

Охранник магазина Rimi неадекватно отреагировал на съеденную покупателем конфету (26)

Охранник магазина Rimi неадекватно отреагировал на съеденную покупателем конфету
Можно или нет в самом магазине, не заплатив, съесть какой-то продукт? Такой вопрос возник после того, как пенсионер Римас Канчис попал в неприятное положение в магазине Rimi. Он съел в магазине конфету, а потом купил в кассе упаковку этих конфет, потому что они ему понравились. Но его ждала неприятная очная ставка с охраной магазина Rimi.

Замучивших кролика девушек приговорили к общественным работам (26)

Urtė Zimblytė ir Edita Bugajenko
Девушки, замучившие кролика и выложившие снимки в интернет, в зале суда уверяли, что сожалеют о содеянном, а за дверью зала заседаний они встретили фотографа DELFI бранными словами и неприличными жестами.
Facebook друзья