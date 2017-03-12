В Лаздияй открыт памятник партизану Раманаускасу-Ванагасу

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 12 марта 2017 г. 09:47
11 марта 2017 года, в День восстановления независимости, в Лаздияй был открыт памятник командующему дзукийскими партизанами Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу.
© Romas Sadauskas-Kvietkevičius

Праздничные мероприятия в Лаздияй начались 11 марта забегом "Во имя Литвы". На площади Независимости в Лаздияй возложили цветы к памятнику Независимости, а в лаздийском храме Св. Анны состоялась торжественная служба, посвященная свободе родины.

Памятник подписанту декларации совета Литовского союза борьбы за свободу от 16 февраля 1949 года, генералу Раманаускасу-Ванагасу был открыт на названной его именем площади в самом центре города, напротив храма Св. Анны.

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Памятник, созданный скульптором Йонасом Ягелой, был установлен на средства Литовского центра исследования геноцида и резистенции.

По словам мэра Лаздийского района Артураса Маргелиса, сначала памятник хотели установить на родине генерала, в деревне Биленай, но директора центра Тересе-Бируте Бураускайте удалось убедить, что этот памятник должен появиться в центре Лаздияй, где его будет видеть больше людей.

В празднике приняли участие Маргелис, Бураускайте, а также дочь Раманаускаса-Ванагаса Ауксуте Раманаускайте-Скокаускене, брат Альбинас Раманаускас, депутаты Лауринас Кащюнас, Паулюс Саударгас, Зенонас Стрейкус, командование Добровольческих сил МО и Литовского союза стрелков.

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