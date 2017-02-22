В крупных городах Литвы обеспокоены новым порядком расселения беженцев

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BNS
среда, 22 февраля 2017 г. 10:33
У мэров некоторых крупных городов Литвы вызывают беспокойство планы правительства переселять беженцев сразу в самоуправления, избегая промежуточного поселения в Центре принятия беженцев в Рукле, сообщила в среду газета Lietuvos zinios.
© DELFI (R. Achmedovo nuotr.)

Вице-мэр Паневежиса Пятрас Луоманас заявил, что известие о том, что уже в апреле в Паневежис будут переселены беженцы, больше всего напугало паневежцев, находящихся в очереди на социальное жилье:

"Этих людей могу успокоить - беженцы точно не займут социальное жилье, для их расселения мы можем предложить единственную двухкомнатную квартиру, которая есть у самоуправления".

Хотя мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас сказал, что в принципе одобряет идею правительства, но портовый город хотел бы получить более детальные объяснения по порядку принятия беженцев.

Между тем, мэр Алитуса Витаутас Григаравичюс признал, что его город совсем не готов к принятию беженцев и нет "даже помещений, необходимых для поселения беженцев, ни таких необходимых планов по интеграции их в общество".

В последнее время Литва в основном принимает беженцев по программе Евросоюза. В рамках этой программы более чем за год в Литву были переселены 254 беженца, из них 142 уже покинули страну и уехали в другие государства ЕС.

В целом Литва обязалась принять 1105 беженцев.

BNS
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