В крупных городах Литвы обеспокоены новым порядком расселения беженцев

Вице-мэр Паневежиса Пятрас Луоманас заявил, что известие о том, что уже в апреле в Паневежис будут переселены беженцы, больше всего напугало паневежцев, находящихся в очереди на социальное жилье:

"Этих людей могу успокоить - беженцы точно не займут социальное жилье, для их расселения мы можем предложить единственную двухкомнатную квартиру, которая есть у самоуправления".

Хотя мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас сказал, что в принципе одобряет идею правительства, но портовый город хотел бы получить более детальные объяснения по порядку принятия беженцев.

Между тем, мэр Алитуса Витаутас Григаравичюс признал, что его город совсем не готов к принятию беженцев и нет "даже помещений, необходимых для поселения беженцев, ни таких необходимых планов по интеграции их в общество".

В последнее время Литва в основном принимает беженцев по программе Евросоюза. В рамках этой программы более чем за год в Литву были переселены 254 беженца, из них 142 уже покинули страну и уехали в другие государства ЕС.

В целом Литва обязалась принять 1105 беженцев.