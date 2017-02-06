В конкурсе на титул европейского дерева участвует и Стелмужский дуб

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ru.DELFI.lt
понедельник, 6 февраля 2017 г. 15:20
Стелмужский дуб участвует в конкурсе на соискание титула европейского дерева этого года. В этом году дерево будут выбирать из 16 претендентов – по одному дереву из 16 стран-участников. Литовское дерево в этом конкурсе участвует в первый раз, сообщает Министерство охраны окружающей среды.
© G. Antanavičiaus nuotr.

Конкурс организует Фонд партнерства в сфере окружающей среды. По словам организаторов, это не конкурс самого красивого дерева. Его цель - подчеркнуть важность деревьев с сфере европейской природы и культурного наследия. У каждого дерева-участника конкурса своя история.

В прошлом году деревом года в Литве жители выбрали Стелмужский дуб. Он растет в деревне Стелмуже Зарасайского района и считается не только самым старым деревом в Литве, но и самым старым во всей Европе. Предполагают, что этому дереву около 1000 лет.

На сайте www.treeoftheyear.org можно выбрать два наиболее понравившихся дерева и проголосовать за них, используя персональную эл. почту. Голосование будет длиться до 28 февраля 2017 года.

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