В конкурсе на строительство Национального стадиона в Литве - три участника

 (8)
BNS
вторник, 14 марта 2017 г. 13:16
В конкурсе на строительство и управление Национальным стадионом в Вильнюсе стоимостью почти 90 млн. евро участвуют три литовских и зарубежных компании или их объединения.
Vilnius National Stadium
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Четвертый претендент - итальянская компания Pessina Costruzioni участвовать в конкурсе не сможет, потому что она не успела подать заявку в срок, а сроки подачи заявок было решено не продлевать.

Самоуправление Вильнюса сообщило BNS, что предложения на конкурс представили турецкая строительная компания KAYI Construction, консорциум компании инженерных сетей концерна Icor - Axis Industries, Kauno arena, Venetus Capital и Cloud architektai, а также компания Vilniaus nacionalinis stadionas, которую специально для этого проекта создали KDS grupe и польская Budimex.

"Предложения внесли 3 участника, из которых два - из Литвы, один из Турции. Одному зарубежному участнику не удалось вовремя подать заявку, и было решено не продлевать сроки предварительного отбора", - говорится в присланном BNS комментарии самоуправления.

Как отмечает самоуправление, Центральное агентство управления проектами указало, что времени для подачи заявок было достаточно, а если продлить сроки, то будут созданы неодинаковые условия для других участников.

В понедельник были вскрыты конверты с предложениями трех потенциальных участников, до 31 марта комиссия даст оценку квалификации претендентов, и компании, которые будут соответствовать этой квалификации, смогут внести предложения, из которых будут отобраны одно или два, после чего переговоры продолжатся.

Договор с частным инвестором будет подписан на 25 лет. Планирующаяся стоимость строительства стадиона составит 88,5 млн. евро (с НДС), комплекс стадиона будет включать в себя детский сад примерно на 300 мест, не менее 3 футбольных полей, легкоатлетический стадион, спортивные залы, центр развития культуры, библиотеку, музей спорта.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

В конкурсе на строительство Национального стадиона в Литве - три участника (8)

Vilnius National Stadium
В конкурсе на строительство и управление Национальным стадионом в Вильнюсе стоимостью почти 90 млн. евро участвуют три литовских и зарубежных компании или их объединения.

Опрос: большинство жителей Литвы поддерживают запрет физических наказаний для детей (21)

Опрос: большинство жителей Литвы поддерживают запрет физических наказаний для детей
Две трети жителей Литвы поддерживают законодательный запрет физических наказаний для детей, показывает опрос, проведенный по заказу агентства новостей BNS компанией исследований RAIT.

Генкомиссар: дело Страздаускайте было сложно расследовать из-за нелогичных действий преступников (73)

Linas Pernavas
Генеральный комиссар полиции Линас Пярнавас сказал, что один из приоритетов в деле усиления общественной безопасности - это инвестиции в видеокамеры и освещение, сообщает lrt.lt.

Погода: радоваться весне будет сложно (1)

Погода: радоваться весне будет сложно
В ближайшие дни в Литве будет преобладать умеренное тепло. В ночное время в некоторых районах будет все еще прохладно, так что стоит опасаться гололедицы. Однако потеплением не позволит наслаждаться сильный ветер и периодические осадки.

Комиссия расследует российскую продукцию на литовском ТВ (33)

Комиссия расследует российскую продукцию на литовском ТВ
Литовская Комиссия по телевидению и радиовещанию (ЛКТРВ) начала расследование объема российской продукции на литовских телеканалах.
Facebook друзья
Rambler's Top100