В компьютерах учреждений Литвы обнаружено разведывательное оборудование РФ

"В этом году в трех компьютерах было обнаружено российское шпионское оборудование", - сообщил Р.Черняускас BNS в четверг.

Он не мог назвать ведомства, в компьютерах которых было обнаружено это оборудование, поскольку эта информация секретна.

"Это (программное обеспечение) собирает пароли, собирает документы и отправляет в Россию. (...) Эти три компьютера отправляли данные (...) российским разведывательным органам или российским интернет-адресам, связанным с разведывательной деятельностью", - сказала директор центра.

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Р.Черняускас утверждает, что разведывательные программы в компьютерах госучреждений были обнаружены в первой половине этого года.

По его данным, программное обеспечение по неосмотрительности попало в компьютеры через USB-носители.

"Это означает, что какой-то работник достаточно неосторожно вставил носитель, на котором была эта шпионская программа", - сказал он.

Сходное оборудование в прошлом году было обнаружено в одном компьютера госучреждения.