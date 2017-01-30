В Клайпеду пришел второй малый газовоз за грузом СПГ

По ее словам, перевалка груза с Independence на газовоз займет около суток, после чего Coral energy покинет порт.

"Мы подадим столько газа, сколько они запросят", - сказала И. Милинене.

Первый такой газовоз был заполнен газом в Клайпедском порту в начале января. Тогда сообщалось, что на него будет закачано около 15 тыс. кубометров СПГ, а компания Litgas подсчитала, что это принесет около 130 тыс. евро терминалу и порту.

В соответствии с трехсторонним договором Statoil продает СПГ покупателям поставок небольшого объема, а Litgas и Lietuvos duju tiekimas предоставляют услуги модулирования и балансирования на терминале СПГ и в газовой сети. Это было предусмотрено в подписанном в 2014 году долгосрочном договоре со Statoil как дополнительная выгода Литве.