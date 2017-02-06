В Клайпеду прибыло американское военное судно USS Hue City

В понедельник в Клайпеду прибыло военное судно США USS Hue City с управляемыми ракетами на борту. Судно пришвартовалось в Клайпедском порту.

"Основная цель визита - укрепить связи с Литвой и другими союзниками по НАТО, обеспечить мир и стабильность в Балтийском регионе", - говорится на страничке посольства США в Литве в социальной сети Facebook.

Заранее публично о прибытии этого судна США не сообщалось.

Представитель по связям с общественностью посольства Ева Лабанаускайте сообщила, что экипаж судна проведет в Литве около недели. Члены экипажа встретятся с представителями ВМС Литвы, посетят литовские военные суда, примут участие в социальных проектах.