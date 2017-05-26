В Клайпедском порту пришвартовалась натовская группа боевых судов

В пятницу в Клайпедском порту пришвартовались суда Морской группы постоянной готовности НАТО и фрегаты Roald Amundsen и Evertsen, сообщило министерство обороны.

"Натовская группа боевых судов в Балтийском море продолжает совместные учения с региональными партнерами. Уже прошли учения с военными судами Эстонии, Латвии, Швеции, планируются учения и с судами военно-морских сил Литвы", - отметил в пресс-релизе глава подразделения судов, командор Оле Сандквист.

В Клайпеде командующий судовым подразделением НАТО и его коллеги встретятся с командующим ВМС Литвы, капитаном Арунасом Моцкусом, мэром Клайпеды Витаутасом Грубляускасом, примут участие в прочих официальных мероприятиях.

В субботу на Центральном паромном терминале в Клайпеде суда НАТО смогут посетить жители и гости Клайпеды.