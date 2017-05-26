В Клайпедский порт придет группа боевых кораблей НАТО

BNS
пятница, 26 мая 2017 г. 09:17
В пятницу в Клайпедский порт придет группа боевых кораблей постоянной готовности НАТО, сообщило Минобороны.
USS Donald Cook in Klaipėda
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Фрегаты Roald Amundsen (Норвегия) и Evertsen (Нидерланды) сопроводили в Литву паром, перевозивший норвежскую военную технику. ВМС НАТО впервые содействовали дислокации таких мощностей передовых сил Альянса.

"Передислокация военной техники, предназначенной для батальона передовых сил НАТО в Литве, водным путем предоставляет нашему подразделению кораблей продемонстрировать присутствие ВМС Альянса в Балтийском регионе. Одновременно это предоставляет прекрасную возможность тренироваться, испытать процедуры и тактику", - сказал командир подразделения боевых кораблей 1-ой морской группы постоянной готовности НАТО, командор Оле Мортен Сандквист.

В субботу в Клайпедском центральном паромном терминале суда натовского подразделения смогут посетить жители и гости Клайпеды.

Подразделение боевых кораблей 1-ой морской группы постоянной готовности НАТО составляют большие надводные корабли, такие, как фрегаты и эскадренные миноносцы. Корабли этого подразделения осуществляют деятельность в водах Северной Европы.

BNS
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В Клайпедский порт придет группа боевых кораблей НАТО

USS Donald Cook in Klaipėda
В пятницу в Клайпедский порт придет группа боевых кораблей постоянной готовности НАТО, сообщило Минобороны.

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