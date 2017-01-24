В Клайпедский порт прибудет бельгийская военная техника

24 января в Клайпедский порт прибудет судно с бельгийской военной техникой, которую будет использовать дислоцированный в Литве многофункциональный батальон НАТО.

До 26 января бельгийскую технику перевезут в Руклу.

Бельгийцы везут в Литву в основном технику логистического назначения – всего около 50 единиц транспортных средств, – она обеспечит мобильность всего батальона.

На этой неделе в Литву также прибудут бельгийские военные.

Колонна бельгийской военной техники 25 января по магистральным и региональным дорогам направится из Клайпеды в Руклу.

На саммите НАТО в Варшаве в прошлом году было принято решение о дислокации в странах Балтии и Польше союзнических батальонов.

В Литве в батальоне будет в среднем 1200 военных.