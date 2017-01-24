В Клайпеде появятся бесплатные велосипеды

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ELTA
вторник, 24 января 2017 г. 08:15
Велика вероятность того, что в конце этого лета в Клайпеде стартует первый этап системы велошейринга (совместного использования велосипедов). Иными словами, появится возможность взять велосипед напрокат и за полчаса, возможно бесплатно, доехать до нужного места, пишет Vakarų ekspresas.
© DELFI (A.Ufarto nuotr.)

Клайпеда участвует в международном проекте портовых городов.

"В рамках этого проекта мы предусмотрели внедрение системы велошейринга в Клайпеде. Мы заказали исследование такой возможности, поскольку его надо представить фонду, с которым мы работаем при осуществлении проекта", – сказал директор администрации Клайпедской мэрии Саулюс Будинас.

По его словам, в ходе первого этапа планируют оборудовать 10 пунктов проката по 10 велосипедов в каждом.

Итак, до конца лета в городе должно появиться около 100 велосипедов, участвующих в новой системе.

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