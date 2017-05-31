В Клайпеде из-за ошибки работника был эвакуирован торговый центр

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ru.DELFI.lt
среда, 31 мая 2017 г. 18:49
В DELFI обратился читатель, который сообщил, что в среду, примерно в 16 час., из магазина Maximа, расположенного в клайпедском торговом центре, были эвакуированы люди.
© DELFI / Tomas Vinickas

Во его словам, эвакуация была проведена в магазине, расположенном на ул. Тайкос. «Никто ничего не объяснил», - написал читатель.

Как DELFI информировал представитель Maximа Яунюс Шпакаускас, эвакуация действительно была проведена, но по ошибке работника.

«Мы можем подтвердить информацию нашего покупателя, что в торговом центре Клайпеды BIG2, в котором расположен наш магазин Maximа, произошла эвакуация. Люди из помещения торгового центра были эвакуированы на 10 минут. Хотим успокоить всех, что реальной опасности не было. Сигнализация сработала по ошибке работника BIG2. Несмотря на это, после того, как сработал сигнал эвакуации, всегда проводится стандартная процедура эвакуации», - говорится в комментарии.

Шпакаускас принес извинения читателю в связи с доставленными неудобствами.

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