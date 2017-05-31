В Кирове уничтожили тонну яблок из Литвы

Запрещенные к ввозу в России фрукты инспекторы Управления совместно с сотрудниками Нижегородской таможни обнаружили на одном из складов на улице Воровского. Выяснилось, что яблоки были экспортированы в Кировскую области из Литвы.

Запрещенную к ввозу продукцию, общий вес которой составил 952 кг, уничтожили в специализированном автомобиле. После этого яблоки вывезли на полигон ТБО и захоронили.