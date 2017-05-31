В Кирове уничтожили тонну яблок из Литвы

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ru.DELFI.lt
среда, 31 мая 2017 г. 19:29
В Кирове уничтожили почти тонну санкционных яблок. Об этом сообщают в Управлении Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике, сообщает devyatka.ru.
© Shutterstock

Запрещенные к ввозу в России фрукты инспекторы Управления совместно с сотрудниками Нижегородской таможни обнаружили на одном из складов на улице Воровского. Выяснилось, что яблоки были экспортированы в Кировскую области из Литвы.

Запрещенную к ввозу продукцию, общий вес которой составил 952 кг, уничтожили в специализированном автомобиле. После этого яблоки вывезли на полигон ТБО и захоронили.

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