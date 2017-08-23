В Кинологическом центре СОГГ открывают памятник погибшим служебным собакам

 (1)
BNS
среда, 23 августа 2017 г. 08:58
В Кинологическом центре СОГГ в Вильнюсском районе 23 августа будет открыт памятник, посвященный погибшим служебным собакам.
© GRYNAS.lt

В Мицкунай также состоится торжественная церемония, показательная программа с участием кинологов и их четвероногих помощников, будет действовать экспозиция вооружения.

Памятник появится как результат реакции гражданского общества и инициатива, связанная со сбором средств после того, как в прошло году у литовско-российской границы была застрелена служебная собака Рамзис, преследовавшая контрабандистов. За убийство собаки был осужден охотник, брат тогдашнего вице-спикера парламента Кястаса Комскиса Арвидас Комскис. Он обжаловал постановление суда.

Скульптура - служебная собака в полную величину со всеми опознавательными знаками, была создана скульптором Кястутисом Бальчюнасом и архитектором Кристиной Римене. На ее создание простые граждане и организации пожертвовали 8000 евро.

Еще несколько сотен евро выделили на специальные сувениры, которые будут раздавать во время церемонии.

Во время церемонии также состоится награждение отличившихся на службе служебных собак. Участников мероприятия угостят кашей пограничников.

Кинологический комплекс, построенный 10 лет назад, занимает площадь 7 га. На ней оборудованы 36 вольеров (отапливаемых и неотапливаемых), оборудованы специальные помещения для размножения собак и присмотра за щенками.

Два поля с препятствиями предназначены для дрессировки животных, есть площадка для учебного транспорта.

Есть специальное закрытое помещение для дрессуры.

В комплексе оборудованы три изолятора для больных животных, помещение для ветеринарного осмотра, комната для приготовления еды, душевая для собак, общежитие для кинологов. Сейчас в СОГГ служат 160 собак – в основном немецкие и бельгийские овчарки.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Вильнюс - один из самых богатых городов Восточной Европы (8)

Vilniaus miesto panorama
Вильнюс попал в десятку самых богатых городов Центральной и Восточной Европы, и занимает в ТОП-10 8-е место. Об этом сообщили аналитики Euromonitor International, которые подсчитали, сколько в городе домашних хозяйств, годовые доходы которых составляют больше 150 000 долларов США в год (около 130 000 евро), пишет Verslo žinios.

Погода: лето сдается (2)

Šuo
В ближайшие дни лето не приподнесет никаких сюрпризов: будет облачно, во многих районах пройдут дожди, однако не все так безнадежно: будет показываться солнце.

В Кинологическом центре СОГГ открывают памятник погибшим служебным собакам (1)

В Кинологическом центре СОГГ открывают памятник погибшим служебным собакам
В Кинологическом центре СОГГ в Вильнюсском районе 23 августа будет открыт памятник, посвященный погибшим служебным собакам.

Самые влиятельные в Литве: общественные деятели (17)

Самые влиятельные в Литве: общественные деятели
В эксклюзивном проекте DELFI "Самые влиятельные в Литве 2017" портал представляет список самых влиятельных общественных деятелей страны.

Летние заторы испытывают терпение вильнюсцев: назвали самые проблемные места (8)

Spūstis
Заторы на дорогах сводят водителей с ума и становятся настоящим испытанием, самыми закаленными в этом смысле становятся жители крупных городов. Вильнюсцы рассказали, что нередко в заторе приходится проводить и по полчаса. Журналисты решили выяснить, на каких дорогах чаще всего формируются заторы и что предпринимают для улучшения пропускной способности дорог.
Facebook друзья