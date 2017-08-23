В Кинологическом центре СОГГ открыт памятник погибшим служебным собакам

В Кинологическом центре СОГГ в Вильнюсском районе 23 августа был открыт памятник, посвященный погибшим служебным собакам.

В Мицкунай также состоялась торжественная церемония, показательная программа с участием кинологов и их четвероногих помощников, действовала экспозиция вооружения.

Памятник появился как результат реакции гражданского общества и инициатива, связанная со сбором средств после того, как в прошлом году у литовско-российской границы была застрелена служебная собака Рамзис, преследовавшая контрабандистов. За убийство собаки был осужден охотник, брат тогдашнего вице-спикера парламента Кястаса Комскиса Арвидас Комскис. Он обжаловал постановление суда.

Скульптура - служебная собака в полную величину со всеми опознавательными знаками, была создана скульптором Кястутисом Бальчюнасом и архитектором Кристиной Римене. На ее создание простые граждане и организации пожертвовали 8000 евро.

Еще несколько сотен евро выделили на специальные сувениры, которые будут раздавать во время церемонии.

Во время церемонии также состоялось награждение отличившихся на службе служебных собак. Участников мероприятия угостили кашей пограничников.

Кинологический комплекс, построенный 10 лет назад, занимает площадь 7 га. На ней оборудованы 36 вольеров (отапливаемых и неотапливаемых), оборудованы специальные помещения для размножения собак и присмотра за щенками.

Два поля с препятствиями предназначены для дрессировки животных, есть площадка для учебного транспорта.

Есть специальное закрытое помещение для дрессуры.

В комплексе оборудованы три изолятора для больных животных, помещение для ветеринарного осмотра, комната для приготовления еды, душевая для собак, общежитие для кинологов. Сейчас в СОГГ служат 160 собак – в основном немецкие и бельгийские овчарки.