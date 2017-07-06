В Кернаве – международный фестиваль экспериментальной археологии

6 июля в Кернаве, в древней столице Литвы, начался международный фестиваль экспериментальной археологии "Дни живой археологии в Кернаве".

Мероприятие проходит в Год городищ, в аутентично созданном природой ландшафте, сохранившем следы культуры, существовавшей в этом регионе 11 000 лет назад.

Фестиваль проходит в 18-й раз. Снова возродятся мастерские, ремесленные дома, хозпостройки и дворы XIII – XIV вв.

"Мы сможем почувствовать запах бани и березового веника, услышать звуки кузнечных молотов, блеющих овец – наследие культуры ранних городов", – утверждают организаторы.

На фестиваль приезжают участники из Литвы, Латвии, Беларуси, Польши, Германии, Венгрии и Норвегии. Они покажут и расскажут, как делали древние инструменты, лепили горшки, шили одежду, делали украшения, строили дома.

Основной акцент фестиваля – жилье людей каменного века. Можно будет увидеть как делают орудия из кремня, камня и костей, добывают огонь. В экспозиции, посвященной неолиту, можно будет ознакомиться с керамикой Нарвы и пруссов. Можно будет увидеть жилье того периода – плетеные и укрепленные глиной перегородки, лежаки. Над очагом будут готовить еду, ткать и плести одежду, лепить, украшать и обжигать глиняную посуду.

Между средневековыми усадьбами будут ходить бродячие музыканты, нищие, странники и палачи.

Исследователь Кернаве Алексей Лухтан представит нарядный костюм женщины, жительницы Кернаве.

В этом году на фестивале будут представлены средневековые украшения из янтаря, ювелирные изделия, изделия из рогов (Польша), производства тканей (Leitgiris, Литва), познакомят с искусством переплета книг (Dvaro meistrai, Литва). Латгальские ремесла, особенности быта и музыки представит клуб Delves (Латвия). Представят австралийские охотничью орудия – бумеранги (Литва).

В первый раз в средневековых боях примут участие мастера военного дела из Украины и Беларуси (Vargertorn). В турнирах также примут участие члены клубов Varingis (Lietuva), Jantar (Lenkija), True Varing (Беларусь).

На замковой горе три дня будут выступать ансамбли народной музыки.

Фестиваль будет проходить 6-8 июля.