В каждой десятой столичной семье нет телевизора

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ru.DELFI.lt
среда, 19 апреля 2017 г. 15:51
В половине домашних хозяйств Вильнюса больше одного телевизора. В большей части семей (78%) как минимум один телевизор - с жидкокристаллическим, плазменным или светодиодным (LED) экраном, а у 50% – смарт ТВ. Однако в каждой десятой семье вильнюсцев нет ни одного телевизора. Таковы данные исследования Kantar TNS.
© Shutterstock

Для сравнения, во всей Литве больше одного телевизора имеется в 54% домашних хозяйств, а больше всего таких семей (64%) – в Паневежском округе. По количеству телевизоров с жидкокристаллическим, плазменным или светодиодным (LED) экраном Вильнюс опережает Каунас, Клайпеда, где таких телевизоров соответственно 81% и 83% домашних хозяйств.

По данным исследования, у больше чем трети вильнюсцев (36%) дома до сих пор есть хотя бы один телевизор с кинескопом.

"Жители Литвы по-прежнему охотно смотрят телевизор и все чаще используют для этого современные телевизоры", – сказала представитель Kantar TNS Лина Петрайтене.

С точки зрения способа приема сигнала больше всего вильнюсцев пользуется кабельным (43%) и цифровым наземным (29%) телевидением. За три года в Литве больше всего выросла часть интернет-телевидения (на 3%), в Вильнюсе этот вариант занимает 25%. Еще 9% вильнюсцев пользуются услугами спутникового телевидения. Всего за услуги телевидения платят 82% вильнюсцев.

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В каждой десятой столичной семье нет телевизора (19)

В каждой десятой столичной семье нет телевизора
В половине домашних хозяйств Вильнюса больше одного телевизора. В большей части семей (78%) как минимум один телевизор - с жидкокристаллическим, плазменным или светодиодным (LED) экраном, а у 50% – смарт ТВ. Однако в каждой десятой семье вильнюсцев нет ни одного телевизора. Таковы данные исследования Kantar TNS.

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