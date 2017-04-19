В каждой десятой столичной семье нет телевизора

Для сравнения, во всей Литве больше одного телевизора имеется в 54% домашних хозяйств, а больше всего таких семей (64%) – в Паневежском округе. По количеству телевизоров с жидкокристаллическим, плазменным или светодиодным (LED) экраном Вильнюс опережает Каунас, Клайпеда, где таких телевизоров соответственно 81% и 83% домашних хозяйств.
По данным исследования, у больше чем трети вильнюсцев (36%) дома до сих пор есть хотя бы один телевизор с кинескопом.
"Жители Литвы по-прежнему охотно смотрят телевизор и все чаще используют для этого современные телевизоры", – сказала представитель Kantar TNS Лина Петрайтене.
С точки зрения способа приема сигнала больше всего вильнюсцев пользуется кабельным (43%) и цифровым наземным (29%) телевидением. За три года в Литве больше всего выросла часть интернет-телевидения (на 3%), в Вильнюсе этот вариант занимает 25%. Еще 9% вильнюсцев пользуются услугами спутникового телевидения. Всего за услуги телевидения платят 82% вильнюсцев.