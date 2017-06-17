"История выращивания пионов корнями уходит во времена до нашей эры. Пионы интересны селекционерам, любителям цветов. В Каунасском ботаническом саду пионы растут на площади 20 соток, они разбиты на отдельные секции: литовские сорта, польские, других стран", – рассказала куратор Жибуте Башкене.

Каунасский ботанический сад университета им. Витаутаса Великого приглашает полюбоваться великолепной картиной – распускающимися бутонами разноцветных пионов. Из-за холодной весны цветы зацвели позже обычного. Однако сейчас посетители сада могут любоваться их великолепными цветами.

На следующей неделе вернутся дожди В выходные дни и в понедельник ожидается теплая летняя погода, а во вторник станет прохладнее, в среду днем будет всего 14–19 градусов тепла, сказала в интервью LRT синоптик Эдита Гечайте. По ее словам, с середины недели снова пойдут дожди.

В Каунасском ботаническом саду – целое море пионов Каунасский ботанический сад университета им. Витаутаса Великого приглашает полюбоваться великолепной картиной – распускающимися бутонами разноцветных пионов. Из-за холодной весны цветы зацвели позже обычного. Однако сейчас посетители сада могут любоваться их великолепными цветами.

Консерваторы по популярности нагоняют "крестьян" Оппозиционная партия Союз отечества-Христианские демократы Литвы по популярности практически нагнала правящий Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ), а рейтинг премьер-министра Саулюса Сквернялиса продолжает снижаться.

После выходных установится теплая погода В выходные дни будет тепло, но на небе часто будут появляться дождевые облака. В воскресенье усилится ветер, облачность снизится. После выходных потеплеет.