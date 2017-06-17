В Каунасском ботаническом саду – целое море пионов

ru.DELFI.lt
суббота, 17 июня 2017 г. 15:25
Каунасский ботанический сад университета им. Витаутаса Великого приглашает полюбоваться великолепной картиной – распускающимися бутонами разноцветных пионов. Из-за холодной весны цветы зацвели позже обычного. Однако сейчас посетители сада могут любоваться их великолепными цветами.
VDU Kauno botanikos sode nuostabus reginys – pražydo bijūnai
© DELFI / Kęstutis Kasciukevičius

В каунасском ботаническом саду собрана впечатляющая коллекция разных видов пионов.

"История выращивания пионов корнями уходит во времена до нашей эры. Пионы интересны селекционерам, любителям цветов. В Каунасском ботаническом саду пионы растут на площади 20 соток, они разбиты на отдельные секции: литовские сорта, польские, других стран", – рассказала куратор Жибуте Башкене.

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В Каунасском ботаническом саду – целое море пионов

VDU Kauno botanikos sode nuostabus reginys – pražydo bijūnai
Каунасский ботанический сад университета им. Витаутаса Великого приглашает полюбоваться великолепной картиной – распускающимися бутонами разноцветных пионов. Из-за холодной весны цветы зацвели позже обычного. Однако сейчас посетители сада могут любоваться их великолепными цветами.

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