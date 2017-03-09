В Каунасской клинике скончался мальчик, история которого потрясла Литву

В Каунасской клинике в ночь на четверг скончался 5-летний мальчик из Вилкавишкского района. Год назад этого мальчика привезли в Каунасскую клинику в критическом состоянии, тело мальчика было усеяно синяками.

Врачи спасли жизнь ребенка, но он на всю жизнь остался инвалидом. Несмотря на то, что врачи на 100% были убеждены, что ребенок был избит, правоохрана поверила версии мамы и отчима, которые утверждали, что ребенок упал с лестницы.

В четверг после обеда представители Каунасской клиники подтвердили, что ребенок в ночь на четверг умер. Представители клиники просят уважительно относится к личной жизни близких ребенка и не могли предоставить подробную информацию.

Год назад фотография четырехлетнего мальчика из Вилкавишкского района облетела все СМИ. Эта история напоминает историю мальчика из Кедайняй, с той разницей, что кедайняйский мальчик не выжил.

У врачей не было сомнений в том, что ребенок был избит. "Он был может не так сильно избит, чем мальчик из Кедайняй. Несмотря на это, родители уверяют, что мальчик упал с лестницы. Травмы мальчика были похожими на травмы мальчика из Кедайняй. Насколько помню, следы избиения на всем теле. Во-вторых, если помню, ребенка в Вилкавишкскую больницу привезли без сознания. Следы побоев были очень похожи, только второму бедняжке не повезло", – сказал больше месяца назад DELFI глава Каунасской детской клиники Римантас Кевалас.

Мальчик из Вилкавишкского района стал инвалидом, он часто лежал в больнице из-за осложнений после политравмы.

"По неофициальным данным, неделю назад мальчика привезли в Каунасскую клинику, поскольку он подавился едой. И это могло привести к клинической смерти. На минувшей неделе прокуроры Каунасской окружной прокуратуры возобновили расследование по делу этого ребенка", - пишет tv3.lt.