В Каунасской клинике скончался мальчик, история которого потрясла Литву

 (9)
ru.DELFI.lt
четверг, 9 марта 2017 г. 15:54
В Каунасской клинике в ночь на четверг скончался 5-летний мальчик из Вилкавишкского района. Год назад этого мальчика привезли в Каунасскую клинику в критическом состоянии, тело мальчика было усеяно синяками.
„nuo laiptų nukritęs“ vaikas, © R. Kėvalo nuotr.

Врачи спасли жизнь ребенка, но он на всю жизнь остался инвалидом. Несмотря на то, что врачи на 100% были убеждены, что ребенок был избит, правоохрана поверила версии мамы и отчима, которые утверждали, что ребенок упал с лестницы.

В четверг после обеда представители Каунасской клиники подтвердили, что ребенок в ночь на четверг умер. Представители клиники просят уважительно относится к личной жизни близких ребенка и не могли предоставить подробную информацию.

Статьи по теме:
Невероятная версия, которая убедила прокуроров  (10)
Прокуроры поверили, что изображенного на снимке ребенка никто не бил  (54)

Год назад фотография четырехлетнего мальчика из Вилкавишкского района облетела все СМИ. Эта история напоминает историю мальчика из Кедайняй, с той разницей, что кедайняйский мальчик не выжил.

У врачей не было сомнений в том, что ребенок был избит. "Он был может не так сильно избит, чем мальчик из Кедайняй. Несмотря на это, родители уверяют, что мальчик упал с лестницы. Травмы мальчика были похожими на травмы мальчика из Кедайняй. Насколько помню, следы избиения на всем теле. Во-вторых, если помню, ребенка в Вилкавишкскую больницу привезли без сознания. Следы побоев были очень похожи, только второму бедняжке не повезло", – сказал больше месяца назад DELFI глава Каунасской детской клиники Римантас Кевалас.

Мальчик из Вилкавишкского района стал инвалидом, он часто лежал в больнице из-за осложнений после политравмы.

"По неофициальным данным, неделю назад мальчика привезли в Каунасскую клинику, поскольку он подавился едой. И это могло привести к клинической смерти. На минувшей неделе прокуроры Каунасской окружной прокуратуры возобновили расследование по делу этого ребенка", - пишет tv3.lt.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Девушки рассказывают о пожеланиях депутата Пукаса: запросы были особые (7)

Kęstutis Pūkas
Приглашение в парламентскую гостиницу, распоряжение застелить постель и вымыть чашки, вопрос, чем проститутка отличается от развратницы и насколько развращенной себя считает кандидат в "помощницы" депутата. Об этом DELFI рассказали еще две девушки, которые претендовали стать помощницами депутата Кястутиса Пукаса.

Бывшая служащая Земельной службы лишилась квартиры и получила штраф

Бывшая служащая Земельной службы лишилась квартиры и получила штраф
Ранее уже судимая бывшая служащая Земельной службы лишилась квартиры, получила солидный штраф и была приговорена к условному сроку.

В Каунасской клинике скончался мальчик, история которого потрясла Литву (9)

„nuo laiptų nukritęs“ vaikas, © R. Kėvalo nuotr.
В Каунасской клинике в ночь на четверг скончался 5-летний мальчик из Вилкавишкского района. Год назад этого мальчика привезли в Каунасскую клинику в критическом состоянии, тело мальчика было усеяно синяками.

Генеральный комиссар: Страздаускайте ехала в Вильнюс, в машине были некоторые вещи (8)

Ievos Strazdauskaitės galimo kelionės maršruto žemėlapis
Сотрудники Литовского бюро криминальной полиции (ЛБКП), которые занимаются поиском пропавшей или похищенной Евы Страздаускайте наконец заговорили, но они предупреждают: хороших новостей нет.

В Вильнюсе от легионеллеза скончались два человека: проблемы с водой только начинаются  в доме на ул. Тускулену отключили воду (9)

Čiaupas
В столичном многоквартирном доме в микрорайоне Жирмунай (ул. Тускулену, 5), где от легионеллеза умерла женщина, горячую воду пока не отключили. Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) сообщает, что это несчастье вскрыло и другие проблемы с поставками воды.
Facebook друзья
Rambler's Top100