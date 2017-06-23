В Каунасе зафиксирован случай легионеллеза

"У пациента был диагностирован легионеллез и оказана вся необходимая медицинская помощь", - сообщил BNS представитель Каунасской клиники Саулюс Твирбутас.

По его словам, больница информировала все необходимые учреждения.

Директор администрации Каунасского самоуправления Гинтарас Петраускас утверждал, что ничего об этом случае не слышал. По его словам, по поводу легионеллеза и его предотвращению самоуправление договаривалось с поставщиками горячей воды после смертельного случая в Вильнюсе.

Глава администрации самоуправления сказал, что получил подтверждение того, что подача горячей воды в Каунасе идет в соответствии с требованиями.

В Вильнюсе из-за легионеллеза на два месяца была введена экстремальная ситуация. Всего в столице от легионеллеза скончались три человека.