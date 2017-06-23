В Каунасе зафиксирован случай легионеллеза

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BNS
пятница, 23 июня 2017 г. 18:45
"У пациента был диагностирован легионеллез и оказана вся необходимая медицинская помощь", - сообщил BNS представитель Каунасской клиники Саулюс Твирбутас.
© DELFI / Kęstutis Kasciukevičius

По его словам, больница информировала все необходимые учреждения.

Директор администрации Каунасского самоуправления Гинтарас Петраускас утверждал, что ничего об этом случае не слышал. По его словам, по поводу легионеллеза и его предотвращению самоуправление договаривалось с поставщиками горячей воды после смертельного случая в Вильнюсе.

Глава администрации самоуправления сказал, что получил подтверждение того, что подача горячей воды в Каунасе идет в соответствии с требованиями.

В Вильнюсе из-за легионеллеза на два месяца была введена экстремальная ситуация. Всего в столице от легионеллеза скончались три человека.

BNS
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