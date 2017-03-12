Недавно на аллее Лайсвес, в Каунасе, открылся уютный книжный магазин, который называется Knygų ministerija. Это еще одно место, где можно не только полистать, почитать или купить книгу, но и выпить кофе, пишет Savaitraštis Kaunui.

Без кофе уже практически не представляют себе книжные магазины, заправки и даже больницы, но это другая тема. Первые каунасцы уже посетили Knygų ministerijа, они и радовались, и критиковали новый магазин.

Каунасцы, наверное, еще не забыли дом номер 29 на аллее Лайсвес, где находился книжный Юозаса Масюлиса. Сейчас там открылся книжный Knygų ministerija. Интерьер магазина практически не изменился.

Появился бар, у которого можно купить кофе или пирожное. Те, кому нравится смотреть в окно на прохожих, могут устроиться прямо у больших окон или выбрать столик, который больше придется по душе - все столики разные. На втором этаже есть кресло-качалка и несколько мягких кресел.

В магазине стоит пианино. Это не только деталь интерьера - его используют и по назначению. Knygų ministerija сообщает, что посетители по желанию могут присесть к пианино и поиграть на нем, кроме того, в помещении книжного проводят различные мероприятия, во время которых звучит и живая музыка.

В новом книжном принимают и клиентов с домашними питомцами.

Однако слышались и слова критики, в основном из-за цен на кофе и пирожные. Многие писали, что цена на кофе идет вразрез с качеством напитка. Поэтому клиенты сказали, что владельцам книжного есть над чем подумать и что исправить.

Еще одна девушка критиковала книжный за то, что его владельцы не подумали о том, куда клиентам девать верхнюю одежду. Кроме того, заметила, что довольно сложно проходить к полкам с книгами, так как к ним почти вплотную придвинуты столики.

Еще один посетитель критиковал книжный за то, что в нем небольшой ассортимент книг. Он отметил, что это заведение лучше справляется с функцией кафе, чем книжного магазина.

"Knygų ministerija" © Ramūnas Guiga

"Knygų ministerija" © Ramūnas Guiga