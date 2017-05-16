В Каунасе проведут тренировку более тысячи военнослужащих батальона связи НАТО

По словам заместителя командующего силами НАТО в Европе по связи и кибернетической обороне, генерала-майора Вальтера Хуна, во время этих учений натовские связисты тренируются работать с Силами быстрого реагирования Альянса.

Как сказал генерал, цель учений - подготовка сетей связи для Сил быстрого реагирования НАТО в 2018 году.

"Как поставщик связи, я знаю, как важно предоставить возможность коммуникации операций, чтобы командование в штабе могло заниматься своей работой, общаясь с находящимися в полевых условиях бойцами - и мы работаем, чтобы преодолеть этот вызов", - сказал В. Хун журналистам во вторник на месте учений.

По его словам, у учений две главные цели: тренировка, тестирование и оценка коммуникаций Сил быстрого реагирования НАТО, вторая цель - улучшение взаимодействия коммуникационных систем.

"Мы отрабатываем соединение (посредством связи) разных единиц за исключительно короткое время. Как я уже упоминал, мы готовимся работать с усиленными Силами быстрого реагирования НАТО, а это силы исключительно высокой готовности, поэтому мы понадобимся, мы должны будем обеспечить связь в исключительно короткое время. К этому мы и готовимся, выполняя различные тесты", - сказал генерал о задачах учений.

Учения будут проходить с 21 мая по 2 июня. В разное время на учения прибудет около 1,2 тысячи военных, одновременно на учениях будет тренироваться около 1 тысячи человек.

В учениях будет задействовано более 1 тысячи военнослужащих НАТО из более чем 40 различных подразделений из 25 стран - членов НАТО. В ходе учений будет дана оценка способности единиц связи НАТО обеспечивать обмен информацией и поддержание связи между боевыми единицами Сил быстрого реагирования НАТО, командованием компонентами во всем мире.

Сейчас военные в батальоне Витаутаса Великого установили палатки со своим оборудованием: оборудованием связи, подачи Интернета, - предназначенным для передачи секретной информации. На территории учений обеспечено электроснабжение в полтора мегаватта, необходимое для оборудования союзников. Лагерь каждой страны отгорожен от общего прохода колючим забором, вход строго ограничен.

"Твердый кобальт" - ежегодные учения, которые проходят в разных странах. В прошлом году учения проходили в Румынии. В Каунасе они организуются второй раз.