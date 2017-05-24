В Каунасе планируется установить скульптуру философа Донскиса

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BNS
среда, 24 мая 2017 г. 18:55
В Каунасе планируется установить скульптуру в память об умершем в прошлом году философе Леонидасе Донскисе. Каунасское самоуправление в среду сообщило, что эта скульптура находится среди 12-ти работ, отобранных в ходе конкурса "Каунасские акценты".
Leonidas Donskis
© DELFI / Šarūnas Mažeika

"На конкурс представлен очень предварительный эскиз, но идея ясна, что это скульптура в натуральную величину, реалистически изображающая Л. Донскиса", - сказал BNS председатель Комиссии по культурному наследию Саулюс Римас.

На скульптуре автора Алфонсаса Вауры, которую должна быть изготовлена из бронзы и камня, планируется высечь цитату Л. Донскиса. Скульптуру предполагается установить в сквере Студенту, рядом с Университетом Витаутаса Великого, в котором работал профессор.

BNS
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