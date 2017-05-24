В Каунасе планируется установить скульптуру философа Донскиса

"На конкурс представлен очень предварительный эскиз, но идея ясна, что это скульптура в натуральную величину, реалистически изображающая Л. Донскиса", - сказал BNS председатель Комиссии по культурному наследию Саулюс Римас.

На скульптуре автора Алфонсаса Вауры, которую должна быть изготовлена из бронзы и камня, планируется высечь цитату Л. Донскиса. Скульптуру предполагается установить в сквере Студенту, рядом с Университетом Витаутаса Великого, в котором работал профессор.