В Каунасе открывается Центр по приёму и интеграции беженцев

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BNS
среда, 28 июня 2017 г. 09:45
В среду в Каунасе открывается Центр Литовского Красного Креста по приёму и интеграции беженцев InLT.
Pabėgėliai
© AP / Scanpix

В нём будут давать консультации по юридическим вопросам, на темы уплаты налогов, образования, здравоохранения, социальных гарантий и трудоустройства, предоставлять психологическую помощь.

Беженцы будут знакомиться с культурой и традициями Литвы, с менталитетом её населения.

Обосновавшийся в новых помещениях центр уже более десятилетия занимается мигрантами и беженцами в Каунасе. В ходе предстоящего в среду мероприятия сотрудники InLT поделятся накопленным опытом и историями об интеграции, обсудят положение беженцев в Каунасе и Литве в целом.

А посетителей центра в этот день ждут восточные закуски и музыкальная программа.

BNS
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Pabėgėliai
В среду в Каунасе открывается Центр Литовского Красного Креста по приёму и интеграции беженцев InLT.
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