В Калининградской области уменьшаются возможности обучения на литовском языке

В Калининградской области Российской Федерации быстро уменьшаются возможности обучения детей на литовском языке, так и на внеклассных занятиях, сообщает газета Lietuvos zinios.

В этом году не осталось факультативов в школах Нестеровского и Славского районов.

"Я не виню власти этих районов, потому что, общаясь с их руководителями, я убедился, что не от них зависит быть или не быть литовским факультативам. Эти дела сейчас решает администрация области. Решения принимают чиновники его министерства культуры", - поясняет председатель Общества Кристионаса Донелайтиса Гинтарас Скамарочюс.

Руководитель Ассоциации учителей литовского языка Калининградской области Алексас Биртнинкас утверждает, что в некоторых районах учителей литовского языка не осталось.

В Калининградской области проживают примерно 10 тыс. литовцев.