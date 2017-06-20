В Калининградской области уменьшаются возможности обучения на литовском языке

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BNS
вторник, 20 июня 2017 г. 10:56
В Калининградской области Российской Федерации быстро уменьшаются возможности обучения детей на литовском языке, так и на внеклассных занятиях, сообщает газета Lietuvos zinios.
Lietuvos kultūros dienos Kaliningrado srityje
© Z.Ripinskio nuotr.

В этом году не осталось факультативов в школах Нестеровского и Славского районов.

"Я не виню власти этих районов, потому что, общаясь с их руководителями, я убедился, что не от них зависит быть или не быть литовским факультативам. Эти дела сейчас решает администрация области. Решения принимают чиновники его министерства культуры", - поясняет председатель Общества Кристионаса Донелайтиса Гинтарас Скамарочюс.

Руководитель Ассоциации учителей литовского языка Калининградской области Алексас Биртнинкас утверждает, что в некоторых районах учителей литовского языка не осталось.

В Калининградской области проживают примерно 10 тыс. литовцев.

BNS
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В Калининградской области уменьшаются возможности обучения на литовском языке (17)

Lietuvos kultūros dienos Kaliningrado srityje
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