В каких странах Европы самое дешевое питание

Финансируемый ЕК проект потребительских корзин в разных странах ЕС показал, что в Литве на здоровое питание одного человека нужно 120 евро в месяц. Это одна из самых небольших сумм во всем ЕС.

120 евро в месяц должно хватить на еду одинокому живущему в Вильнюсе человеку, у которого нет никаких проблем со здоровьем.

"В корзину входит бюджет на продукты и кухонное оборудование, необходимое в процессе приготовления, подачи, консервирования пищи.

Потребительская корзина составлена в соответствии с рекомендациями диетологов и вех национального питания, с учетом национальных особенностей питания в Литве", – сказано в презентации.

По словам авторов, 416 евро на питание достаточно семье из двух взрослых и двух детей.

Если учитывать бюджет, необходимый для других продовольственных функций (питания вне дома, во время отпуска и т.д.), общий месячный бюджет составляет 164 евро на человека или 528 евро для семьи из двух взрослых и двух детей.

DELFI напоминает, что недавно в Литве была представлена минимальная потребительская корзина - 238,35 евро в месяц на одного человека, но она состоит из двух частей: расходы на питание и на другие нужды. На питание из этой суммы полагается 91,5 евро.

Разница в почти 30 евро появилась из-за того, что в литовском варианте в сумму входят только расходы на продукты, без оборудования, необходимого для приготовления пищи.

Сумма, необходимая на питание в Литве, - одна из самых небольших в ЕС, меньше на питание как одинокому человеку, так и семье приходится платить только в Венгрии, Польше и Эстонии.

С учетом расходов на питание вне дома, во время отпуска и т.д. корзина меньше, чем в Литве, получается в Румынии, Польше, Эстонии, Венгрии и Чехии.

Больше всего на питание одного человека требуется в таких странах, как Дания (370 евро), Греция (240 евро), Финляндия (238 евро), Люксембург (232 евро).

Несмотря на то, что в Литве корзина в 2-3 раза меньше (120 евро), зарплаты в этих странах также больше чем в Литве.

К примеру, в Дании и Люксембурге средняя зарплата в 5 раз больше, чем в Литве, в Финляндии – в 4 раза больше. Исключение составляет Греция, где средняя зарплата только на треть больше, чем в Литве.

Проект ЕК еще не объявил данные по потребительским корзинам в Ирландии, Великобритании и Словакии.