В каких странах эмигранты получают больше всего пенсий из Литвы

Не секрет, что тысячи литовцев выбирают эмиграцию ради больших зарплат. Кроме того, они могут получить как местную, так и литовскую пенсию.

159,55 фунтов стерлингов в неделю, или 638,2 фунтов стерлингов (почти 714 евро) в месяц – такая государственная пенсия с прошлого года установлена в Великобритании, куда уехали тысячи граждан Литвы.

Департамент труда и пенсий этой страны указал, что ежегодно эта пенсия индексируется по одному из трех показателей (в зависимости от того, который будет выше) – средней зарплаты, роста потребительских цен или просто на 2,5%.

Кроме государственной пенсии, жители Великобритании могут получать и выплаты из частных пенсионных фондов – многие компании предлагают работникам схему частного пенсионного накопления.

Правда, госпенсия в Англии может быть и ниже (или выше) чем указанный размер – она зависит от того, сколько платили пенсионные взносы, работает ли пенсионер и т.д.

Если до апреля 2016 г. человек официально не работал в Англии, ему нужно получить стаж в 35 лет (столько же в следующем году будет и в Литве), чтобы получить полную пенсию. Однако обычно для получения государственной пенсии достаточно 10 лет стажа.

Многие литовцы в Англию, как и в другие страны, эмигрировали после 2004 г., когда Литва вошла в состав ЕС. Значит, не все там накопили необходимый стаж. Однако, как DELFI информировали представители "Содры", после того, как страна вошла в состав ЕС, считают стаж, приобретенный во всех странах ЕС, а за него можно получать несколько пенсий из разных стран.

Кстати, в Великобритании быстрее всего растет число получателей пенсий из Литвы. В 2015 г. было 839 человек, а в первом полугодии 2017 – 1160. Правда, больше всего работавших в Литве и получающих литовские пенсии людей живет в Израиле (1828), Латвии (1659) и Германии (1422).

После того как человек эмигрирует, уплаченные налоги ему не возвращают, однако данные о стаже хранятся в каждой стране, где он жил и работал, пока не придет время выхода на пенсию.

Получившим стаж в Литве пенсии платит Служба зарубежных выплат "Содры". Замдиректора службы Лидия Стасюнене пояснила, что каждая страна платит пенсию не за общий полученный стаж, а только за ту его часть, которая была получена на территории конкретной страны, поэтому человек может получать пенсии из разных стран.

Правда, пока неизвестно, как пенсии и другие выплаты будут платить эмигрировавшим в Англию – это будет зависеть от переговоров о Brexit.

По данным "Содры", в первом полугодии этого года 10 300 живущих за рубежом литовцев получили пенсии на сумму 9,3 млн. евро.