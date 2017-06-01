В Кайшядорском районе в объектив видеокамер попался бурый медведь

29 мая, около 22 ч. в Кайшядорском районе, недалеко от Жежмаряй, охотничью видеокамеры зафиксировали бурого медведя, который в Литве занесен в Красную книгу. Бурый медведь пришел к месту кормежки диких животных, где для них еду оставляют охотники, пишет портал kaisiadorieciams.lt.

15 мая бурый медведь в Литве был замечен в Тракайском районе, его заметили орнитологи Рената и Мариёнас Мацкявичюсы.

На территорию Литвы бурые медведи приходят из Беларуси и Латвии. В 1967 г. бурый медведь был замечен в Алитусском, а в 1968 г. – в Варенском районе. В 1975 г. медведь был замечен в Биржайской пуще, в 1982 г. – в Укмергском районе. В 2009 г. Следы медведя обнаружили в Лабанорской пуще. В 2011 г. в Лаворишкес пограничники также обнаружили следы бурого медведя.

В 2015 году охотники сообщили в СМИ о буром медведе в лесах Биржайского района.