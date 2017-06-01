В Кайшядорском районе в объектив видеокамер попался бурый медведь

ru.DELFI.lt
четверг, 1 июня 2017 г. 16:39
29 мая, около 22 ч. в Кайшядорском районе, недалеко от Жежмаряй, охотничью видеокамеры зафиксировали бурого медведя, который в Литве занесен в Красную книгу. Бурый медведь пришел к месту кормежки диких животных, где для них еду оставляют охотники, пишет портал kaisiadorieciams.lt.
Klaidžiojantis rudasis lokys
© kaisiadorieciams.lt

15 мая бурый медведь в Литве был замечен в Тракайском районе, его заметили орнитологи Рената и Мариёнас Мацкявичюсы.

На территорию Литвы бурые медведи приходят из Беларуси и Латвии. В 1967 г. бурый медведь был замечен в Алитусском, а в 1968 г. – в Варенском районе. В 1975 г. медведь был замечен в Биржайской пуще, в 1982 г. – в Укмергском районе. В 2009 г. Следы медведя обнаружили в Лабанорской пуще. В 2011 г. в Лаворишкес пограничники также обнаружили следы бурого медведя.

В 2015 году охотники сообщили в СМИ о буром медведе в лесах Биржайского района.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

В Кайшядорском районе в объектив видеокамер попался бурый медведь

Klaidžiojantis rudasis lokys
29 мая, около 22 ч. в Кайшядорском районе, недалеко от Жежмаряй, охотничью видеокамеры зафиксировали бурого медведя, который в Литве занесен в Красную книгу. Бурый медведь пришел к месту кормежки диких животных, где для них еду оставляют охотники, пишет портал kaisiadorieciams.lt.

Решается вопрос расселения зубров

Stumbrai
Государственная служба охраняемых территорий при Министерстве охраны окружающей среды организует конференцию "Зубры в Литве: актуальные вопросы и решения". Конференция состоится 2 июня в Национальном центре охраняемых территорий. на нее приглашают природоохранников, фермеров, охотников, представителей муниципалитетов и СМИ.

Прогнозирующий III мировую войну эксперт: перспективы Литвы контрастные (10)

George Friedman
Евросоюз столкнулся с серьезными проблемами, но некоторые страны обладают хорошим потенциалом для роста и процветания, одна из таких стран – Литва.

В Литве за шесть лет в авариях погибли 104 ребенка

В Литве за шесть лет в авариях погибли 104 ребенка
За шесть лет в Литве в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) погибли 104 несовершеннолетних, они составили около 5% всех погибших.

Сейм Литвы узаконил ограничения торговли и употребления алкоголя (11)

Saulius Skvernelis, Aurelijus Veryga, Ramūnas Karbauskis
После вызвавших многочисленные дискуссии в обществе и в парламенте обсуждений литовский Сейм заметно ограничил торговлю, употребление и рекламу алкоголя. Одни запреты вступят в силу с 2018 года, другие - с 2020 года.
Facebook друзья
Rambler's Top100