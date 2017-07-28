В Италии на курсах скончался литовский военный

28 июля в городе Латина (Италия), в больнице Latina Santa Maria Goretti, скоропостижно скончался штабной сержант батальона им. Великого князя Литовского Гедиминаса Литовской армии Й.Б. По предваритыельным данным, итальянские врачи диагностировали у него панкреатит. Военный с 16 июля принимал участие в трехнедельных курсах операторов компьютерных сетей НАТО.

Руководство Минобороны выражает соболезнования семье и сослуживцам покойного.

42-летний военный почувствовал недомогание 26 июля и обратился к врачам. После осмотра он был госпитализирован. представители Военной медицинской службы ЛА поддерживали контакты с итальянскими врачами, а военные общались с родственниками штабного сержанта.

В настоящее время решается вопрос доставки покойного на родину.

Штабной сержант Й.Б. начал службу в ЛА в 1994 г., все время он служил в батальоне им. Великого князя Литовского Гедиминаса. Дважды он принимал участие в международных операциях в Афганистане, принимал активное участие в учениях, за примерную службу получал поощрения и награды.