В Индии в космос запустили литовский спутник

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BNS
пятница, 23 июня 2017 г. 08:24
В пятницу, 23 июня, утром из Индии с ракетой на орбиту вылетел созданный учеными Вильнюсского университета и компанией NanoAvionics спутник Lituanica SAT-2.
Satellite Lituanica Sat-2
© Bendrovės nuotr.

Планировалось, что спутник запустят около 7 ч. по литовскому времени, сообщала на своем сайте компания NanoAvionics.

Литовцы участвуют в проекте QB50, цель которого - запустить в космос ряд небольших спутников.

Они будут исследовать нижние слои атмосферы. Проектом руководит Фон Кармановский институт гидродинамики, который находится в Бельгии, над ним больше шести лет работали ученые из 23 стран и 50 университетов, сообщает ВУ.

По словам представителя Факультета физики ВУ Людаса Тумониса, идея запуска множества небольших спутников вместо одного большого родилась потому, что разряженная в термосфере атмосфера останавливает спутники.

Их запускают так, чтобы они коротко пролетали этот слой – в таких условиях один спутник может собирать данные в течение очень короткого времен, кроме того, он исследует пространство лишь в одной точке.

"Благодаря использованию нескольких десятков небольших спутников в различных точках замеряют различные параметры термосферы. Если выйдет из строя большой спутник – миссия сразу завершается, а если выйдут из строя несколько, как я их называю, миниатюрных спутников – мы сможем продолжать исследование. Кстати, все эти спутники вместе взятые стоят столько, сколько один большой", – сказал ученый.

В рамках проекта QB50 планируют запустить 37 спутников.

Литовский спутник отличается тем, что он работает на химическом топливе. Это топливо в небольшом спутнике испытывается впервые.

Первые литовские спутники, созданные учеными Каунасского технологического университета (LitSat-1) и Вильнюсского университета (LituanicaSat-1), были запущены в космос в начале 2014 года. LituanicaSAT-2 выглядит так:

LituanicaSAT-2
LituanicaSAT-2
© Bendrovės archyvas
BNS
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В Индии в космос запустили литовский спутник (47)

Satellite Lituanica Sat-2
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