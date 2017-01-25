В индексе восприятия коррупции Литва опустилась на шесть позиций

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BNS
среда, 25 января 2017 г. 10:00
В ежегодном индексе восприятия коррупции Литва опустилась на шесть позиций, сообщила в среду международная неправительственная организация Transparency International.
© DELFI (Š.Mažeikos nuotr.)

В рейтинге, которые составляется с учетом оценок, которые дают эксперты и лидеры бизнеса. Литва заняла 38-ое место среди 176 стран мира. По этому показателю Литва опережает Латвию и Польшу, но отстает от Эстонии.

По сообщению главы литовского отделения Tnsparency International Сергея Муравьева, такая оценка напоминает о том, что не следует почить на лаврах.

"Экперты и предприниматели послали нам ясный сигнал - в 2015 году и в первой половине 2016 года в Литве не происходило существенных антикоррупционных перемен, мы не двигались вперед. Я думаю, что это прекрасный повод задуматься о том, что мы можем делать иначе", - отметил на пресс-конференции С. Муравьев.

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По сообщению Transparency International, индекс восприятия коррупции показывает, насколько успешно различные государства мира контролируют коррупцию.

В данном индексе восприятие коррупции оценивается по шкале от нуля до 100: ноль означает абсолютно коррумпированную страну, 100 - совершенно прозрачную. Масштаб коррупции в публичном секторе и в политике оценивают эксперты из разных сфер, лидеры бизнеса.

В оценке восприятия коррупции Литва получила 59 баллов из 100 возможных.

В прежнем рейтинге у Литвы был 61 балл и 32 место среди 168 государств.

Литва занимает 19 место среди государств ЕС и Западной Европы, в прошлом году среди этих стран она была на 18 позиции. В этом году, как и в 2015, вновь лидируют Дания и Новая Зеландия, которые набрали по 90 баллов. Последняя страна в списке - Сомали (10 баллов).

BNS
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