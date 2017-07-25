В христианском детском лагере звучал гимн Советской Литвы

Некоторых жителей Берчюнай, в Паневежском районе возмутил гимн Советской Литвы, который звучал на прошлой неделе в христианском детском лагере.

Телевидение Lietuvos rytas 25 июля сообщило, что гимн звучал в минувшее воскресенье вечером.

Организаторы детского лагеря утверждают, что гимн ЛССР включали во время игры, цель которой - напоминание об истории Литвы.

"Вся игра была построена так, что мы воссоздали тот период, во время игры дети издавали хронику (Литовской католической церкви)", - сказала руководитель смены Вильхельмина Раубайте-Микелёнене.

Сейчас в лагере находятся около 150 детей.