В христианском детском лагере звучал гимн Советской Литвы

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BNS
вторник, 25 июля 2017 г. 21:58
Некоторых жителей Берчюнай, в Паневежском районе возмутил гимн Советской Литвы, который звучал на прошлой неделе в христианском детском лагере.
Ateitininkų stovykla Berčiūnuose
© Sekunde.lt / Tomas Šiaudinis

Телевидение Lietuvos rytas 25 июля сообщило, что гимн звучал в минувшее воскресенье вечером.

Организаторы детского лагеря утверждают, что гимн ЛССР включали во время игры, цель которой - напоминание об истории Литвы.

"Вся игра была построена так, что мы воссоздали тот период, во время игры дети издавали хронику (Литовской католической церкви)", - сказала руководитель смены Вильхельмина Раубайте-Микелёнене.

Сейчас в лагере находятся около 150 детей.

BNS
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