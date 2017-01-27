В гостях у редакции DELFI - писатель и публицист Виктор Шендерович

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ru.DELFI.lt
пятница, 27 января 2017 г. 08:13
В пятницу, 27 января в редакции DELFI известный российский публицист, писатель, радио и телеведущий, драматург Виктор Шендерович ответит на вопросы журналистов и читателей портала.
© Sputnik

Прямую трансляцию беседы с В.Шендеровичем смотрите в 12.30

Вопросы можно задавать в сообщениях к этой статье, на странице ru.DELFI.lt в социальной сети Facebook и на канале DELFI TV.

Напомним, что 4 февраля в зале Дома польской культуры в Вильнюсе состоится литературный концерт Виктора Шендеровича.

В первом отделении концерта будет представлена его короткая ироническая проза и драматургия.

Во второй части - писатель представит книгу «Изюм из булки» - сборник историй, печальных и смешных, парадоксальных и иронических, автобиографических и слышанных автором от современников.

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