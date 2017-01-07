В Германию прибыли американские танки для Польши и стран Балтии

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bbcrussian.com
суббота, 7 января 2017 г. 15:01
В немецком порту Бремерхафен идет разгрузка сотен танков, самоходных гаубиц и других военных машин, которые прибыли в Германию морем из США.
© AP/Scanpix

Как передает корреспондент Би-би-си Дэмиен Макгиннесс, это самая крупная отправка американской бронетанковой бригады в Европу со времен окончания холодной войны.

В ближайшие дни военная техника будет транспортирована железной дорогой из Германии к местам дислокации в Польше и странах Балтии.

По данным Deutsche Welle, для этого бундесверу потребуется свыше 900 вагонов и платформ.

В Германию также прибудут 3500 американских военнослужащих 4-й пехотной дивизии с военной базы Форт Карсон в штате Колорадо.

Кроме того, США, Британия, Германия и Канада направят в этом году в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу четыре батальона - по одному в каждой из стран - общей численностью 4000 человек.

Размещение сил НАТО в Восточной Европе - часть программы Североатлантического альянса, направленной на сдерживание возможной агрессии со стороны России.

Россия неоднократно выступала против расширения присутствия НАТО в Восточной Европе, постепенно наращивая при этом собственное военное присутствие у границ со странами Балтии.

По оценкам НАТО, численность российских войск, сосредоточенных на западной границе России, составляет примерно 330 тысяч человек.

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