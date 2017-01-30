В феврале в Литве - большое движение немецких танков и военных

В начале февраля в Литву на самолетах и поездах прибудут несколько сотен немецких военных, которые войдут в дислоцируемый в стране международный батальон НАТО, сообщило в понедельник министерство обороны.

В целом 1-10 февраля прибудут около 450 военных и около сотни единиц различной военной техники, включая танки Leopard 2 и боевые машины пехоты Marder.

Передислокация немецкой роты по литовским дорогам будет осуществлять прибывший в Литву на минувшей неделе рота бельгийских логистов.

В июне после завершения формирования батальона в нем будет более тысячи военных из нескольких стран НАТО. Подразделением будет командовать Германия.

В июле на саммите НАТО в Варшаве страны Альянса решили направить на свой восточный фланг - в Польшу и Балтийские страны международные батальоны по тысяче военных для сдерживания России. Германия возглавит такой батальон в Литве, американцы - в Польше, британцы - в Эстонии, а канадцы - в Латвии.