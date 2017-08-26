"У женщины в жизни есть только одно самое главное предназначение, к которому она должна готовиться с детства – брать себя, накапливать и беречь энергию. Это ее предназначение.

Для мужа она - источник Живой воды, к которому он возвращается снова и снова, чтобы пополнить свои силы. Усталая женщина не может помочь мужу восстановиться. Она, как пересохший источник, не может утолить жажду", – писал Стрейкус, который является членом парламентской группы "За семью".

По его словам, от приятных слов и признания ее красоты женщина становится "мягкой, нежной, игривой и раскрывается еще больше".

Якобы умный муж знает, как помочь любимой женщине стать еще прекраснее: "Чем больше он заботиться о женщине, тем лучше и пышнее она цветет, наполняя мужа своей энергией".

Такая запись не осталась незамеченной.

Комментируя эти слова, лидер соцдемов Гинтаутас Палуцкас не скрывал иронии:

"У женщины есть свое предназначение. Ну, как у кухонного комбайна или газонокосилки. И еще она должна функционировать безупречно, чтобы не высохла.

А вообще, наверняка, в инструкции по применению женщины есть и больше требований, которые господин философ-депутат просто не успел изложить".

Представитель Движения либералов Виктория Чмилите-Нилсен уверена, что эти слова коллеги показывают, что в политике должно быть больше женщин.

Она поделилась записью Стрейкуса и прибавила ироничный хештег #ZenonasStrikesAgain.