В фейсбуке на странице матери убитого мальчика – истинное лицо жителей Литвы

 (14)
ru.DELFI.lt
суббота, 28 января 2017 г. 14:51
После смерти избитого в Кедайняй отчимом 4-летнего мальчика на странице матери ребенка в Facebook жители Литвы изливают свое возмущение и злобу. Рассерженные жители даже неанонимно призывают к насилию и расправе.
© DELFI (P.Garkausko nuotr.)

"Публично отрубить головы, чтобы другим был урок", "Надеюсь жители зоны вас накажут и останетесь овощами до самой смерти!", "Переломать руки и ноги д**** и пусть дохнут", - такие и подобные им комментарии можно найти на странице матери мальчика.

В социальной сети люди не чураются и матерных выражений, требуют смертной казни: "Расстрелять выродков!!!!! Живым отрубить руки и тогда из автомата по головам! Как ты, будучи матерью, разрешила убить своего сыночка такого маленького. Сука ты, сука, е*** с***!!! Оплакиваю этого малыша, я сама мать и не могу себе представить как это возможно. Нужна в Литве смертная казнь. Только смертная казнь, такие отбросы не достойны тюрьмы!!!!"

Статьи по теме:
Подозреваемый в убийстве 4-летнего мальчика: я работал, поэтому на "травку" денег хватало  (4)
Спикер: борьба с насилием – не только вопрос поправок к закону  (4)

Некоторые даже выдвигают идею суда Линча: "Лучшим наказанием сейчас было бы отпустить таких в общество, к людям, которые знают об этом происшествии, они сами разорвали бы этот мусор на куски. Даже электрического стула не надо... Жаль мальчика".

Таких комментариев набралось уже больше 1000, их число постоянно растет . Однако комментаторы, призывающие к насилию и разжигающие рознь нарушают закон.

Психолог Паулюс Скруйблис сказал DELFI, что такое происходит потому, что наше общество терпимо к насилию. А такой виртуальный всплеск насилия и наказание одного человека ничего не изменит.

"Это событие, которое вызывает потрясение и вызывает немало чувств у многих: и у тех, у кого есть дети, и у тех, у кого нет детей. Тут появляются разные чувства, не всегда их удается направить в конструктивном направлении. Это отражает желание решить ситуацию простым способом. Нам всегда хочется найти конкретного виновника, наказать его, осуществить месть и проблема будет решена. Возмущение понятно, но это проблему не решает", - сказал Скруйблис.

По словам специалиста, такое происходит именно потому, что общество терпимо к насилию: "Одна из причин таких событий - это то, что наше общество очень толерантно к насилию. Если мы спросим у людей, сколько из них применяет в отношение детей физическое наказание, то процент будет высоким. Конечно, можно сказать, что физическое наказание и такое насилие - две разные вещи. Да, это так, но чем больше общество привыкает к небольшим актам насилия, тем больше вероятность, что появляются и более ужасные вещи".

DELFI напоминает, что 4-летний мальчик был жестоко избит в Кедайняй в минувшую среду. Его доставили в больницу в очень тяжелом состоянии, его прооперировали, но его состояние было критическим. Несмотря на старания врачей, в пятницу утром ребенок скончался.

Суд разрешил взять под стражу мать мальчика и ее сожителя Гедиминаса Контяниса. Мать задержана на 7 дней, а ее сожитель - на 3 месяца.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Вильнюсцы, празднующие день рождения столицы в Каунасе: надеемся, что и наш город сделает что-то похожее (1)

Вильнюсцы, празднующие день рождения столицы в Каунасе: надеемся, что и наш город сделает что-то похожее
На Каунасском автовокзале сегодня – большое оживление: город встречает сотни вильнюсцев, которые решили воспользоваться предложением и бесплатно посетить Каунас, пишет Kas vyksta Kaune.

Байсогала готовится проститься с убитым мальчиком (3)

Байсогала готовится проститься с убитым мальчиком
Жестоко избитого 4-летнего мальчика, который скончался от полученных травм в больнице, похоронят в родной деревне – жители Байсогалы (Радвилишкский район) готовятся проститься с умершим.

В фейсбуке на странице матери убитого мальчика – истинное лицо жителей Литвы (14)

В фейсбуке на странице матери убитого мальчика – истинное лицо жителей Литвы
После смерти избитого в Кедайняй отчимом 4-летнего мальчика на странице матери ребенка в Facebook жители Литвы изливают свое возмущение и злобу. Рассерженные жители даже неанонимно призывают к насилию и расправе.

Погода: в воскресенье выглянет солнце

Погода: в воскресенье выглянет солнце
В последние выходные января ожидается спокойная погода, без особых осадков. В субботу будет пасмурно, а в воскресенье немного похолодает и во многих районах выглянет солнце.

Скандал с Килдишене сказался на рейтингах "крестьян" и самого Карбаускиса (15)

Скандал с Килдишене сказался на рейтингах крестьян и самого Карбаускиса
Скандал, связанный с теперь уже бывшим депутатом Гретой Килдишене, сказался как на рейтингах Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) и самого Рамунаса Карбаускиса, утверждает социолог Владас Гайдис.
Facebook друзья
Rambler's Top100