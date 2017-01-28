В фейсбуке на странице матери убитого мальчика – истинное лицо жителей Литвы

После смерти избитого в Кедайняй отчимом 4-летнего мальчика на странице матери ребенка в Facebook жители Литвы изливают свое возмущение и злобу. Рассерженные жители даже неанонимно призывают к насилию и расправе.

"Публично отрубить головы, чтобы другим был урок", "Надеюсь жители зоны вас накажут и останетесь овощами до самой смерти!", "Переломать руки и ноги д**** и пусть дохнут", - такие и подобные им комментарии можно найти на странице матери мальчика.

В социальной сети люди не чураются и матерных выражений, требуют смертной казни: "Расстрелять выродков!!!!! Живым отрубить руки и тогда из автомата по головам! Как ты, будучи матерью, разрешила убить своего сыночка такого маленького. Сука ты, сука, е*** с***!!! Оплакиваю этого малыша, я сама мать и не могу себе представить как это возможно. Нужна в Литве смертная казнь. Только смертная казнь, такие отбросы не достойны тюрьмы!!!!"

Некоторые даже выдвигают идею суда Линча: "Лучшим наказанием сейчас было бы отпустить таких в общество, к людям, которые знают об этом происшествии, они сами разорвали бы этот мусор на куски. Даже электрического стула не надо... Жаль мальчика".

Таких комментариев набралось уже больше 1000, их число постоянно растет . Однако комментаторы, призывающие к насилию и разжигающие рознь нарушают закон.

Психолог Паулюс Скруйблис сказал DELFI, что такое происходит потому, что наше общество терпимо к насилию. А такой виртуальный всплеск насилия и наказание одного человека ничего не изменит.

"Это событие, которое вызывает потрясение и вызывает немало чувств у многих: и у тех, у кого есть дети, и у тех, у кого нет детей. Тут появляются разные чувства, не всегда их удается направить в конструктивном направлении. Это отражает желание решить ситуацию простым способом. Нам всегда хочется найти конкретного виновника, наказать его, осуществить месть и проблема будет решена. Возмущение понятно, но это проблему не решает", - сказал Скруйблис.

По словам специалиста, такое происходит именно потому, что общество терпимо к насилию: "Одна из причин таких событий - это то, что наше общество очень толерантно к насилию. Если мы спросим у людей, сколько из них применяет в отношение детей физическое наказание, то процент будет высоким. Конечно, можно сказать, что физическое наказание и такое насилие - две разные вещи. Да, это так, но чем больше общество привыкает к небольшим актам насилия, тем больше вероятность, что появляются и более ужасные вещи".

DELFI напоминает, что 4-летний мальчик был жестоко избит в Кедайняй в минувшую среду. Его доставили в больницу в очень тяжелом состоянии, его прооперировали, но его состояние было критическим. Несмотря на старания врачей, в пятницу утром ребенок скончался.

Суд разрешил взять под стражу мать мальчика и ее сожителя Гедиминаса Контяниса. Мать задержана на 7 дней, а ее сожитель - на 3 месяца.