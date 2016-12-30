В FB рассказывают о баснословных ценах на гостиницы в новогоднюю ночь

Может ли быть, что комнаты в литовских гостиницах в новогоднюю ночь стоят тысячи евро? В фейсбуке распространяют фотографии с такими предложениями, однако, оказывается, что это технические ошибки или желание гостиниц показать, что все комнаты в них забронированы.

Когда звонишь в гостиницы, выясняется, что комнаты уже забронированы, но не по тем ценам, которые указаны в интернете. Администратор Hotel Simple Druskininkai сказала, что такая цена - техническая ошибка, а какие на самом деле цены она не пожелала указать. Говорит о ценах на комнаты в новогоднюю ночь не пожелал и представитель гостиницы Atrium Hotel.

Вице-президент Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Артурас Вайнора заверил, что это нереальные цены.

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"Наверное, ситуация такова, что гостиница заполнена, но работники совершили ошибку и вовремя не закрыли продажи, поэтому, чтобы никто не покупал, установили такие цены. Действительно нет такого, чтобы платили такую цену, это означает "я заполнен", – пояснил он.

Какой на самом деле может быть цена на номер в новогоднюю ночь, Вайнора не осмелился гадать.

"Все зависит, что входит в пакет,есть ли праздничная программа, каким будет ужин и т.д. Но в любом случае эта цена лишь приблизится к средней будничной в Европе, но не больше. Если запланировать поездку за 2-3 недели, можно найти номер за 80-90 евро", – уверен Вайнора.

По его словам, большая часть постояльцев гостиниц - иностранцы, в основном – россияне и белорусы, у которых сейчас каникулы.

"Найти комнату несложно. Если одна гостиница занята, найдется место в другой: все зависит от положения гостиницы. А что касается цены, сейчас они всем видны и открыты, как через Booking и Expedia, так и на сайтах самих гостиниц. Но если цены такие неразумные, это означает только, что гостиницы заполнены, тут не бронируйте", – подчеркнул он.