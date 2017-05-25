В еврейской общине Литвы - разногласия

Среди литовских евреев возникли разногласия по поводу состоявшихся в среду выборов председателя общины Вильнюса.

Бывший долголетний директор Еврейской общины Литвы (ЕОЛ) Симонас Гурявичюс объявил, что избран главой вильнюсских евреев. Между тем председатель ЕОЛ Фаина Куклянски утверждает, что выборы были незаконными.

В пересланном сообщении С. Гурявичюса указано, что в среду в голосовании в Вильнюсе участвовало 262 человека.

"Это самый большой кворум за последние десять лет и едва ли не за всю историю существования Вильнюсской еврейской общины. Активность людей показывает, что члены общины едины и неравнодушны, а это важный шаг в плане обеспечения демократического развития и будущего общины", - сказал С. Гурявичюс.

По его словам, о желании принять участие в выборах председателя ЕОЛ заявил и другой вильнюсский еврей Аркадиюс Винокурас, однако перед голосованием он отозвал свою кандидатуру. Поэтому кандидатом в председатели Вильнюсской еврейской общины был предложен Семёнас Цейтлинас.

Нынешний председатель ЕОЛ и Вильнюсской общины Ф. Куклянски говорит, что состоявшиеся в среду выборы были незаконными.

"Заседание правления, на котором было принято решение о выборах председателя, было созвано без председателя, председатель не подписал протокол, без ведома председателя было принято решение о месте и времени выборной конференции. Моей подписи на протоколе нет до сх пор", - сказала Ф. Куклянски.

В это воскресенье также состоятся выборы на должность председателя ЕОЛ с участием и С. Гурявичюса. Завершающая срок полномочий на этой должности Ф. Куклянски не раскрывает, будет ли участвовать в голосовании.

В начале мая С. Гурявичюс инициировал петицию о новом порядке выборов председателя ЕОЛ. В петиции содержится требования оставить применявшийся ранее порядок выборов. В документе говорится, что изменение порядка выборов за месяц до выборов председателя общины ослабило влияние региональных евреев.