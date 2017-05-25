В еврейской общине Литвы - разногласия

 (6)
BNS
четверг, 25 мая 2017 г. 18:06
Среди литовских евреев возникли разногласия по поводу состоявшихся в среду выборов председателя общины Вильнюса.
© DELFI / Karolina Pansevič

Бывший долголетний директор Еврейской общины Литвы (ЕОЛ) Симонас Гурявичюс объявил, что избран главой вильнюсских евреев. Между тем председатель ЕОЛ Фаина Куклянски утверждает, что выборы были незаконными.

В пересланном сообщении С. Гурявичюса указано, что в среду в голосовании в Вильнюсе участвовало 262 человека.

"Это самый большой кворум за последние десять лет и едва ли не за всю историю существования Вильнюсской еврейской общины. Активность людей показывает, что члены общины едины и неравнодушны, а это важный шаг в плане обеспечения демократического развития и будущего общины", - сказал С. Гурявичюс.

По его словам, о желании принять участие в выборах председателя ЕОЛ заявил и другой вильнюсский еврей Аркадиюс Винокурас, однако перед голосованием он отозвал свою кандидатуру. Поэтому кандидатом в председатели Вильнюсской еврейской общины был предложен Семёнас Цейтлинас.

Нынешний председатель ЕОЛ и Вильнюсской общины Ф. Куклянски говорит, что состоявшиеся в среду выборы были незаконными.

"Заседание правления, на котором было принято решение о выборах председателя, было созвано без председателя, председатель не подписал протокол, без ведома председателя было принято решение о месте и времени выборной конференции. Моей подписи на протоколе нет до сх пор", - сказала Ф. Куклянски.

В это воскресенье также состоятся выборы на должность председателя ЕОЛ с участием и С. Гурявичюса. Завершающая срок полномочий на этой должности Ф. Куклянски не раскрывает, будет ли участвовать в голосовании.

В начале мая С. Гурявичюс инициировал петицию о новом порядке выборов председателя ЕОЛ. В петиции содержится требования оставить применявшийся ранее порядок выборов. В документе говорится, что изменение порядка выборов за месяц до выборов председателя общины ослабило влияние региональных евреев.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

В еврейской общине Литвы - разногласия (6)

В еврейской общине Литвы - разногласия
Среди литовских евреев возникли разногласия по поводу состоявшихся в среду выборов председателя общины Вильнюса.

Российский агент намеков не понял: студентов просят проявлять бдительность (72)

Rusijos diplomatu apsimetantis žvalgybos pareigūnas (VSD nuotr.)
В апреле этого года в оценке угроз нацбезопасности Департамент госбезопасности Литвы и Второй департамент оперативных служб передали СМИ для публичного обнародования фотографию российского офицера-разведчика, выдающего себя за дипломата.

Объявлен список самых привлекательных работодателей в Литве (9)

Dirbanti mergina
В настоящее время самыми привлекательными работодателями считаются не те, кто предоставляет больше всего рабочих мест, а те, которые платят более высокую среднюю зарплату.

Карбаускиса, Веригу и Ширинскене подозревают в совершении незаконных действий (12)

Ramūnas Karbauskis ir Aurelijus Veryga
Поправки к закону о контроле над алкоголем заварили в парламенте настоящую кашу. Фракция Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) методически выполняет поучения более опытных членов и старается записаться на обсуждение вопросов, чтобы во время дискуссий не собирались только представители оппозиции или партнеры по коалиции.

Литва по программе ЕС переселила девять беженцев из Эритреи (8)

Eritrėja
На этой неделе в рамках программы Евросоюза в Литву были переселены девять беженцев из Эритреи, сообщил в четверг Департамент миграции.
Facebook друзья
Rambler's Top100