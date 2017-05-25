В еврейской общине Литвы - разногласия

Бывший долголетний директор Еврейской общины Литвы (ЕОЛ) Симонас Гурявичюс объявил, что избран главой вильнюсских евреев. Между тем председатель ЕОЛ Фаина Куклянски утверждает, что выборы были незаконными.
В пересланном сообщении С. Гурявичюса указано, что в среду в голосовании в Вильнюсе участвовало 262 человека.
"Это самый большой кворум за последние десять лет и едва ли не за всю историю существования Вильнюсской еврейской общины. Активность людей показывает, что члены общины едины и неравнодушны, а это важный шаг в плане обеспечения демократического развития и будущего общины", - сказал С. Гурявичюс.
По его словам, о желании принять участие в выборах председателя ЕОЛ заявил и другой вильнюсский еврей Аркадиюс Винокурас, однако перед голосованием он отозвал свою кандидатуру. Поэтому кандидатом в председатели Вильнюсской еврейской общины был предложен Семёнас Цейтлинас.
Нынешний председатель ЕОЛ и Вильнюсской общины Ф. Куклянски говорит, что состоявшиеся в среду выборы были незаконными.
"Заседание правления, на котором было принято решение о выборах председателя, было созвано без председателя, председатель не подписал протокол, без ведома председателя было принято решение о месте и времени выборной конференции. Моей подписи на протоколе нет до сх пор", - сказала Ф. Куклянски.
В это воскресенье также состоятся выборы на должность председателя ЕОЛ с участием и С. Гурявичюса. Завершающая срок полномочий на этой должности Ф. Куклянски не раскрывает, будет ли участвовать в голосовании.
В начале мая С. Гурявичюс инициировал петицию о новом порядке выборов председателя ЕОЛ. В петиции содержится требования оставить применявшийся ранее порядок выборов. В документе говорится, что изменение порядка выборов за месяц до выборов председателя общины ослабило влияние региональных евреев.