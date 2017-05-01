В этом году жители подали на 10% меньше деклараций

До 28 апреля в общей сложности жители заполнили 1,08 млн. деклараций – на 10% меньше, чем в прошлом году (1,2 млн.), сообщает Государственная налоговая инспекция (ГНИ).

Всего до 2 мая должны подать около 1,1 млн. деклараций.

По данным ГНИ, до прошлой пятницы подали больше 67 000 деклараций имущества и 236 000 заявлений с просьбой перевести 2%. В прошлом году имущество декларировали около 110 000 жителей, а заявлений с просьбой перевести 2% было 627 000.

Жители, которые должны подать декларацию только для возвращения части подоходного налога, могут сделать это и позже – после 2 мая. Переплату налогов можно вернуть за последние 5 лет, подав декларацию в любое время. До 28 апреля ГНИ уже вернула 260 000 жителям почти 33 млн. евро – почти на 6 млн. евро больше, чем в то же время в прошлом году.